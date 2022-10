Nachhaltiger Erfolg

Meine Handelsidee basiert auf einer nachhaltigen und langfristigen Anlage. Ich möchte das Verlustrisiko möglichst gering halten und innerhalb der nächsten drei Jahre eine durchschnittliche Rendite von 7% erzielen. Hierzu habe ich den Großteil meines Geldes in ETF´s investiert (60.000€). 50% der Investitionen fallen dabei auf den Core MSCI World, 25% auf den MSCI World Health Care und jeweils 12,5% auf den MSCI World Emerging Markets sowie den MSCI World SRI. Diese Investments bilden in Summe ein Weltportfolio - mit dem Fokus auf Industrienationen und sind chancenorientiert. Den zweiten Teil meines Portfolio habe ich spekulativ 30.000€ aus Einzelaktien. Hierbei handelt es sich um eine bunte Mischung aus "buy the dip" und interessanten wie auch vielversprechenden Aktien. Um kurzfristige Trends abfangen zu können und im Laufe der Zeit weitere Investitionen tätigen zu können, habe ich 10.000€ meines Geldes in Cash aufbewahrt.