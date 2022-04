Momentum2022

Handelsidee

Das wikifolio - Momentum - soll sich grundsätzlich auf Aktien aus verschiedenen Sektoren zusammensetzen, welche besser Performen als der Sektor. Ziel soll dabei sein, langfristig von der Wertsteigerungen und Dividenden von Unternehmen zu profitieren.



Die Werte sollen in der Regel anhand von Fundamentaldaten und aktuellen Nachrichten ausgewählt werden und als Entscheidungsgrundlage Analysen und Berichte über Trends miteinbeziehen. Es sollen sowohl Stimmungsindikatoren (Sentimentanalyse) in die Entscheidungsfindung miteinbezogen sowie qualitative und quantitative Unternehmensanalysen durchgeführt werden.



Es werden ausschließlich Aktien abgebildet. Bei der Auswahl der Werte soll in der Regel keine bewusste regionale Schwerpunktsetzung erfolgen.