Short dominant

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll vor allem in fallenden Märkten seine Rendite bringen. Benutzt werden sollen vor allem Standard-Optionsscheine und Endlos-Knock-Out-Optionsscheine. Auf Aktien soll nur in Zeiten zugegriffen werden, wenn der Optionsscheinhandel eingeschränkt ist, z.B. in starken Korrekturphasen wie 2020 geschehen.



Gestartet wird mit Short Turbo Optionsscheinen.



Anwendung soll eine eigene, technische Handelsstrategie finden. Aus Fehlern der Vergangenheit soll gelernt und die Strategie konsequent verfolgt werden.



Der Haupt-Fokus liegt auf dem deutschen Aktienindex DAX.



Das Ausnutzen von Wendepunkten, gestützt durch die Chartanalyse und Point&Figure-Analyse, soll zusätzlichen Schub bringen. Es können auch zusätzlich Methoden der Fundamentalanalyse, wie Branchen- und Unternehmensanalysen angewendet werden.



Überwiegend soll ein kurz- bis mittelfristiger Anlagehorizont genutzt werden, in wenigen Fällen, vor allem bei Aktieninvestitionen, kann es auch mal zu längerfristigen Entscheidungen kommen. mehr anzeigen