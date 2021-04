ETFs mit Power

Handelsidee

In diesem wikifolio werden ausschließlich in ETFs ("Exchange-traded funds") oder auf Deutsch "börsengehandelter Fonds") investiert.

Ein börsengehandelter Fonds ist ein Investmentfonds, der fortlaufend an einer Börse gehandelt wird. Er wird im Normalfall nicht über die emittierende Investmentgesellschaft, sondern über die Börse am Sekundärmarkt erworben und veräußert. Die meisten börsengehandelten Fonds sind passiv verwaltete Indexfonds, welche die Zusammensetzung und Entwicklung eines Wertpapierindexes nachbilden. Der Begriff „ETF“ wird daher auch synonym mit „Indexfonds“ benutzt.

ETFs sind für die meisten Anlageklassen verfügbar. Dazu zählen etwa Aktien, Rohstoffe..Gold, Silber..usw..



Ich wähle die ETFs nach meiner Recherche sorgfältig aus. Die ETFs sollten annähernd den Environmental Social Governance – ESG (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) wird als weiter Begriff für CSR (Corporate Social Responsibility) verwendet. Hierbei handelt es sich um die Evaluierung der unternehmerischen Sozialverantwortung.



Bei sehr volatilen Märkten oder wenn Crash Gefahr droht, werde ich Optionsscheine einsetzen und versuchen das wikifolio wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Hierbei sollten Sie unbedingt beachten, dass Optionscheine mit einem sehr hohen Risiko behaftet sind und bis zum Totalverlust führen kann!! mehr anzeigen