Handelsidee

Dieses Wikifolio soll in Unternehmen investieren, denen der Megatrend „Metaverse“ attraktive Wachstumschancen eröffnet.



Seit Mark Zuckerberg im Oktober 2021 seine Vision eines „Metaverse“ vorgestellt hat, hat sich ein regelrechter Hype um den Begriff entwickelt. Kern der Metaverse-Vision ist die Entwicklung eines digitalen Raums, in dem virtuelle Realität und physische Welt eng miteinander verschränkt sind. Technologien wie Virtual-Reality-Brillen und Augmented Reality sollen neuartige Formen der multidimensionalen gemeinsamen Präsenz im virtuellen Raum ermöglichen: Gemeinsam arbeiten, spielen, shoppen, Konzerte oder Museen besuchen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt in der schönen neuen virtuellen Parallelwelt.



Auch wenn das Metaverse noch in den Kinderschuhen steckt, wird es bereits als „the next big thing“ gesehen, das unser Leben von Grund auf transformieren wird. Das Wachstumspotential für das Metaverse ist Prognosen zufolge enorm. Laut Emergen Research lag das Marktvolumen für das Metaverse 2020 bei 47,69 Milliarden US-Dollar und könnte bis 2028 auf über 800 Milliarden ansteigen.



Das Wikifolio zielt darauf, Unternehmen zu identifizieren, die durch das Bereitstellen von Schlüsseltechnologien besonders aussichtsreich für den Wachstumsmarkt Metaverse positioniert sind. Dazu gehören u.a.:



- Gaming: Unternehmen, die Content für virtuelle Spielewelten entwickeln

- Digitale Zahlungssysteme: Unternehmen, die Lösungen für die Abwicklung von finanziellen Transaktionen im Metaverse anbieten

- Arbeitswelt: Unternehmen, die Lösungen für die Digitalisierung von Arbeitsprozessen entwickeln

- Cybersecurity: Unternehmen, die digitale Sicherheitslösungen für das Metaverse anbieten

- Hardware: Unternehmen, die die materielle digitale Infrastruktur des Metaverse bereitstellen



Anlagekriterien: Das Wikifolio soll 1) ausschließlich in Aktien investieren, 2) global ausgerichtet sein 3) und einen langfristigen Anlagehorizont verfolgen (Haltedauer 5 Jahre+)

