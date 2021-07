Handelsidee

- Das Anlageuniversum beschränkt sich auf Aktien und Indexwerte

- Gehebelte Aktienprodukte kommen in diesem Portfolio nicht zum Einsatz.

- Die Aktienselektion, Kauf/Verkaufszeitpunkte, Long-Short-Ratios, etc. basieren auf einer Vielzahl qualitativer und quantitativer Analysen und backgetesteten datengetriebenen Algorithmen.

- Das Wikifolio ist darauf ausgelegt 1) renditestark und 2) renditekonstant zu sein.

1) Renditestärke: Das Wikifolio strebt an Jahr für Jahr innerhalb ähnlich konstant-renditestarker Wikifolios die höchsten Renditen zu erzielen.

2) Renditekonstanz: Im Gegensatz zu undiversifizierten "Tesla-All-In-Wikifolios", bei denen es schwer zu unterscheiden ist, ob es sich um anhaltende Portfoliostärke oder einmaliges Portfolioglück handelt, wird in diesem Portfolio zum Zweck der Maximierung der Rendite-Konstanz optimal diversifiziert. Nahezu 80% aller Titel, die im Portfolio gehalten wurden oder gehalten werden, erreichen ein signifikante Marktoutperformance.





