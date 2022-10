SP 500 2x Long nach SMA200

Überschreitet der Schlusskurs des S&P 500 den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage um 3%, wird zu Beginn des nächsten Handelstages der MSCI USA 2x Long ETF (WKN: A0X8ZS) gekauft, unterschreitet der S&P 500 den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage um 3%, wird zu Beginn des nächsten Handelstages der MSCI USA 2x Long ETF (WKN: A0X8ZS) verkauft. Es wird dieser ETF statt des S&P 500 2x long ETF (WKN: DBX0B5) gewählt, da er mehr US-Amerikanische Aktien enthält und somit etwas diversifizierter ist und 0,35% TER statt 0,7% TER beim ETF DBX0B5 aufweist. Diese Strategie ist eine Weiterentwicklung der Strategie aus dem Paper Leveraged for the Long run, in dem der Autor und Charles H. Dow Award Gewinner Michael Gayed in einem Backtest nachweist, dass diese Strategie von 1928 bis September 2020 jährlich durchschnittlich 19,0% statt der 9,4% des S&P 500 erwirtschaftet hätte, während der Maximum Drawdown nur bei 78,7% statt 86,2% gelegen hätte und die jährliche Volatilität trotz zweifachem Hebel nur 24,9% statt 18,9% beim S&P 500 betrug. Das Nutzen des Indikators des SMA200 erwirtschaftete zudem seit 1928 eine höhere Rendite als ein einfaches langfristiges Invest in einen zweifach gehebelten ETF auf den S&P500 (19,0% statt 14,3%), während es eine deutlich geringere Volatilität (24,9% statt 37,8%) und einen deutlich geringeren Maximum Drawdown bewirkte (78,7% statt 98,8%), wodurch die psychische Negativbelastung deutlich geringer ausfällt, als beim Buy & Hold eines S&P 500 oder 2& S&P 500 ETFs. Falls der ETF A0X8ZS geschlossen werden sollte, wird auf den ETF DBX0B5 oder andere Alternativen gewechselt, die die Umsetzung dieser Strategie ermöglichen.