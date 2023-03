Stalking The Rich

Warum besser als die Anderen sein, wenn man genau so gut wie die Besten sein kann! Dieses Produkt versucht UNGEHEBELT die Stock Picks der besten Analysten, Ratings von Finanzwebseiten, SEC-Fillings der besten Hedge Fund Manager/Milliardäre, besten Börsenbriefe & Aussagen bekannter Persönlichkeiten + deren Social-Media Posts; zu verfolgen. Alle Positionen werden möglichst gleichgewichtet und es werden keine Protective Puts benutzt. In Rezessionen wird sich an die Aktivitäten der Quelle für diese Position gehalten, so wie in allen anderen Wirtschaftsszenarien. Stop-Loss und Take-Profit sind Kursunabhängig und werden z.B. bei einer Neubewertung eines Einzelwertes durchgeführt oder bei einer Verkaufsempfehlung der Quelle oder nach einer festen Zeit durchgeführt. Positionen und Investitionen, die dieses Produkt tätigt, ist nicht mit einem garantierten Gewinn verbunden und ist keine Anlageberatung! Vergangene Gewinne ist nicht aussagekräftig für zukünftige Gewinne dieses Produktes! Anlage in dieses Produkt ist mit dem Risiko eines möglichen Totalverlustes verbunden!