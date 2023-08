Strategie Portfolio I

Anlehnung an die klassische 60% Aktien/40% Anleihen Allokation, ergänzt um Absicherungsprodukte und Derivative Instrumente (Bonus-/Discount Zertifikate). Rohstoffe sollen eine untergeordnete Rolle spielen. Ziel soll eine auskömmliche Rendite unter möglichst geringer Volatilität sein. Dazu soll regelmäßig das Portfolio reallokiert werden, um das 60/40 Verhältnis beizubehalten. Investiert werden soll überwiegend in Indices. In Ausnahmefällen kann aber auch in Einzeltitel investiert werden.