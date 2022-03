Top Trader Blumenstauss

Handelsidee

Der Schwerpunkt des Wikifolios "Top Trader Blumenstrauss" ist zusammen mit den besten Tradern aus dem Wikifoliouniversum gemeinsam zu wachsen.



Zwangläufig, auf Grund des unglaublichen Angebotes die der Markt bietet, kann kein Trader den gesamten Markt bis auf jeden Einzelwert immer im Detail überblicken.

Um die Komplexität einiger Marktsegmente, sowie die wirtschaftlichen Beziehungen genau zu erfassen und dann das Optimum herauszuholen bedarf es detailliertes Fachwissen über die jeweiligen Zusammenhänge der einzelnen Marktsegmente. Da es schlicht unmöglich ist diese Wissen, in jedem Spezialgebiet, auf Grund der Masse an Möglichkeiten zu erfassen muss in diesem Fall ein anderer Ansatz verfolgt werden.

Hier greift das Konzept eines "Blumenstraußes" ausgewählter Wikifolios die z.B. auf Grund der speziellen Ausrichtung, Performance, Wissen eines Traders über ein Marksegment, regelmäßige Aktivität des Traders, etc. ausgewählt und in diesem Dachwikifolio zusammengefasst wurden.



Der riesen Vorteil ist, dass der jeweilige Trader sich auf sein spezielles Marksegment fokussiert und hier mit seinem Wissen glänzt. Er kann sich weiterhin voll darauf konzentrieren seine Handelsidee gezielt umzusetzen und das Optimum herauszuholen.

Dank der Möglichkeit des Zusammenschlusses vieler Wikifolios zu einem Dachwikifolios wird das Beste aus dem Anlageuniversum der Wikifolios vereint.

Zusätzlich wird das Risiko gestreut indem das es auf viele Schultern bzw. Ansätzen der Wikifolios verteilt wird und nicht nur eine Ausrichtung verfolgt.



Bargeldbestand sollte nur kurzfristig bis mittelfristig gehalten werden, um ggf. umzuschichten oder um das Depot abzusichern.

Die Gesamtausrichtung des Wikifolios ist mittel- bis langfristig. mehr anzeigen