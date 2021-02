Handelsidee

Das Wikifolio „TechnologieFuture“ trifft wie der Name schon sagt den Zahn der Zeit mit werten aus der Technologie die die Zukunft bilden werden. Der langfristige Horizont ist darauf aus, in Werte zu investieren, die einerseits klar auf Gewinn ausgerichtet sind jedoch auch Nachhaltigkeit und die grüne Energie fördern. Die ganze Welt wird an der Industrie 4.0 nicht vorbeikommen, früher oder später werden alternative Antriebe das Kerngeschäfts unserer Fortbewegung sein. Die Zukunft hat bereits begonnen. mehr anzeigen