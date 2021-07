Handelsidee

Die Auswahl der Positionen und deren Gewichtung erfolgt nach persönlichem Ermessen. Hierbei soll vor allem in Wachstumswerte investiert werden, die eine mittel bis langfristig positive Entwicklung der Fundamentaldaten erwarten lassen. Es ist vorgesehen vor allem in Aktien und in ETFs zu investieren, wobei dem Wikifolio das komplette Anlageuniversum ohne Hebelprodukte zur Verfügung steht. Der Strategie werden keine regionalen Limits auferlegt. Dies ermöglicht eine Diversifizierung und erhöht die Auswahl an potentiellen Unternehmen. Auf Grundlage bisherigen Erfahrungen ist angestrebt diesem Wikifolio die folgenden Regeln zu unterwerfen. Die Auflistung dient hierbei der Transparenz, um potentiale Anleger eine Risikoabwägung zu ermöglichen, und zum Austausch mit anderen Tradern.



• Um die Performance des Wikifolios gegen unvorhersehbare Einmalevents* abzusichern wird beim Kauf einer Position angestrebt, dass deren Gewichtung maximal 10% des Gesamtwertes beträgt. Abweichungen von dieser Strategie sind möglich, wenn eine Position aufgrund Ihrer Wertentwicklung die 10% überschreitet.



• Für den Hauptanteil der Positionen ist eine mittel bis langfristige Anlagestrategie angestrebt.



• Ein Rebalancing (Anpassung der Gewichtung) kann vor allem dann stattfinden, wenn sich der Marktwert einer Position wesentlich besser entwickelt als deren fundamentale Entwicklung.



• Um Verluste zu vermeiden soll in turbulenteren Marktphasen die Cashposition erhöht werden oder eine Absicherung der Positionen stattfinden. Hierbei soll tendenziell eine defensive Strategie angewandt werden.



• Die Unternehmen in die investiert wird sollen ein zu erwartendes Wachstum der Fundamentaldaten von min. 10% pro Jahr aufweisen.



* Mit Einmalevents sind hier vorher nicht oder nur schwer absehbare Kurssprünge bzw. Kursstürze wie z. B. bei SAP am 26.10.2020 oder bei VW am 21.09.2015 und 22.09.2015 (Dieselgate) gemeint. mehr anzeigen