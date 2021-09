Anlageklassenmischung

Handelsidee

Das wikifolio soll in mehrere Anlageklassen investieren. Als grobe Orientierung soll dabei das Permanente Portfolio von Harry Brown dienen. Die Investitionen können indirekt, beispielsweise über ETFs oder ETCs, erfolgen.



Die Hauptanlageklassen dieses wikifolios sind Aktien (inklusive Immobilien), Anleihen, Edelmetalle und Geld/Cash. Diese sollen wertmäßig etwa gleich berücksichtigt werden. Weitere Anlageklassen können hinzukommen. Letztere sollen (insgesamt) im wikifolio keine höhere Gewichtung bekommen, als wenn sie insgesamt eine weitere Hauptanlageklasse bilden würden.



Etwa monatlich soll die Zusammensetzung geprüft werden, um bei sehr großen Abweichungen zu rebalancieren. Käufe und Verkäufe können, unter Berückichtigung der gewünschten Balance und des gewünschten Anlagehorizonts, jederzeit durchgeführt werden.



Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.



Ich weise darauf hin, dass ich in Finanzprodukte, die in Bezug zu diesem wikifolio oder seinen Inhalten stehen, investiert sein könnte. mehr anzeigen