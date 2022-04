Handelsidee

Der Zufall führt uns zu interessanten Werten, die breite Investorenschichten nicht auf dem Schirm haben.

Mit Hilfe eines Zufallsgenerators schauen wir uns Aktien an, über die nicht tagtäglich berichtet wird.

Wir schauen und das Geschäftsmodell an, den Kursverlauf historisch und aktuell an und bewerten anhand der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, ob der Wert ein Kauf ist, ob er auf die Watchlist gehört oder eigentlich geshortet werden muss. Die Werte die als Kauffähig eingeschätzt werden, kommen in das Wikifolio ZufallsBulle. mehr anzeigen