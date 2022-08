Die Bestseller-wikifolios im Juli

Beim DAX ging es im abgelaufenen Monat um 5,5 Prozent nach oben. Eine Entwicklung, die gut zur Saisonalität passt, denn der Juli zählt historisch betrachtet tendenziell zu den besseren Monaten. Der nun begonnene August wiederum ist schwer einzuschätzen. Die Chance auf steigende Kurse lag in den letzten 34 Jahren bei 50:50. Die Anleger, die im zurückliegenden Monat für hohe Zuflüsse in die Zertifikate der drei beliebtesten wikifolios gesorgt haben, scheinen jedenfalls an einen günstigen Start in das zweite Halbjahr zu glauben – und setzen ihr Vertrauen in Meister ihres Fachs.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im Juli sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatkäufe Kapitalzuwachs im Juli (in Euro) Investment in Wasserstoff Aktien +262,8 % (seit 11.09.2018) 33 1 318 730,02 Cybersecurity Innovators +241,7 % (seit 02.01.2017) 45 1 081 476,69 Global Champions +131,3 % (seit 13.01.2016) 36 997 736,31

Immer auf dem Laufenden bleiben! Nutze jetzt alle Vorteile von wikifolio: Setze deine Lieblings-wikifolios auf deine Watchlist, verfolge ihre Entwicklung und verpasse keinen Trade und kein Kommentar. Jetzt kostenlos registrieren! Jetzt registrieren!

Wasserstoff-Aktien sind wieder heiß begehrt

Nach längerer Zeit mal wieder in den Top 3 der Anlegerlieblinge gelandet, ist das wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien von Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS). Der Trader investiert hier ganz bewusst in Aktien aus der seiner Meinung nach langfristig aussichtsreichen Wasserstoff-Branche. Dort gab es zuletzt wieder bessere Nachrichten, was das neue Interesse der Investoren erklären könnte.

Das vor rund vier Jahren eröffnete Musterdepot hat sich mit Blick auf die zum Teil massiven Kursverluste vieler Wasserstoff-Aktien ausgezeichnet gehalten. Bei einer Gesamtperformance von 262 Prozent (39 Prozent p.a.) liegt der Kurs aktuell nur acht Prozent unter dem Ende 2021 markierten Rekordhoch. Das dürfte auch an der breiten Streuung des mittel- bis langfristig ausgerichteten Portfolios liegen – Schwarz hat sich aufgrund der vormals teuren Bewertung der Wasserstoff-Aktien frühzeitig in anderen Bereichen der erneuerbaren Energien engagiert.

Investment in Wasserstoff Aktien ARMEGAS DE000LS9NE38 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +269,9 % seit 11.09.2018

+7,1 % 1 Jahr 0,89 × Risiko-Faktor

EUR 14.676.325,23 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +39,2 Prozent

Zwei Tech-Schwergewichte in den Top 3

Ebenfalls ein potenzielles Trendthema ist der Bereich der IT- und Cybersecurity. Das Anfang 2017 ins Leben gerufene wikifolio Cybersecurity Innovators wird mit Dirk Althaus ( techguru) von einem ausgewiesenen Branchenkenner betreut. Zwar blieb auch Althaus vom schwierigen Umfeld im laufenden Jahr nicht verschont, insgesamt liegt das wikifolio aber immer noch mit sehr ansehnlichen 241 Prozent im Plus. Im Jahresdurchschnitt gelang damit ein Wertzuwachs von fast 25 Prozent. Auch dieses Musterdepot kann als relativ gut diversifiziert bezeichnet werden, wobei die drei Schwergewichte ( Alphabet, Okta und Microsoft) zusammen immerhin gut ein Drittel des Portfolios ausmachen.

Cybersecurity Innovators techguru DE000LS9K1Q6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +245,4 % seit 02.01.2017

-11,4 % 1 Jahr 0,71 × Risiko-Faktor

EUR 17.204.853,99 investiertes Kapital Ø Performance pro Jahr: +24,6 Prozent

Geduld als Erfolgsfaktor

Die Musterdepots von Christian Thiel ( sparstrumpf) sind bei Investoren schon länger sehr beliebt. Zwischenzeitliche Korrekturen an den Aktienmärkten sieht der Trader als Langfristinvestor relativ gelassen. Das zeigt sich auch an seinem Mitte Juli geposteten Kommentar zu den Märkten: „Langfristige Geldanlage lebt von der Geduld. die wir aufbringen, auch in schwierigen Marktphasen einfach nichts zu tun.“ Wobei es dabei natürlich auch immer auf die Qualität der Unternehmen ankommt. In seinem wikifolio Global Champions findet man bevorzugt Aktien, die der erfahrene Trader mit Blick auf „Sicherheit der Anlage“ sowie „Wertsteigerung“ für herausragend hält. Die größte Position des aus über 30 Werten bestehenden wikifolios ist derzeit die Aktie von Apple. Bei dem Papier liegt Thiel mit 450 Prozent im Plus. Das Anfang 2016 gegründete Musterdepot kommt insgesamt auf eine Performance von 131 Prozent oder rund 14 Prozent pro Jahr.

Global Champions sparstrumpf DE000LS9JLH8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +133,9 % seit 13.01.2016

-11,6 % 1 Jahr 0,70 × Risiko-Faktor

EUR 7.733.876,22 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +13,6 Prozent