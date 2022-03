Goldminen-Aktien sorgen für Outperformance

Dass Öl immer teurer wird, merken aktuell vor allem die Autofahrer. Bei den Agrarrohstoffen ist der Preis für Weizen zuletzt nahezu explodiert. In dieser Woche kam es nun auch bei den Metallen zu heftigen Verwerfungen. Der Nickelpreis stieg heute Morgen um über 50 Prozent, wodurch eine Tonne zum ersten Mal überhaupt mehr als 100.000 US-Dollar kostete. Dabei gab es schon gestern den stärksten Tagesanstieg seit Beginn des Nickel-Handels an der Londoner Metallbörse vor 35 Jahren. Gegenüber dem Schlusskurs am Freitag hat sich der Preis mehr als verdreifacht. Der Handel wurde daraufhin heute erst einmal eingestellt.

Nicht ganz so extrem sind die Bewegungen beim Goldpreis, wo der Markt aber auch wesentlich liquider ist. Das Edelmetall profitiert in diesen Zeiten aber schon von seinem Ruf als sicherer Hafen. Das zeigen die anhaltend hohen Zuflüsse in börsengehandelte Gold-Produkte. Seit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine summieren sich die Zuflüsse bis jetzt auf umgerechnet 55 Tonnen Gold. Der Preis je Feinunze nähert sich momentan seinem Allzeithoch. Dass das noch nicht geknackt wurde, könnte daran liegen, dass Sorgen über Gold-Verkäufe aus Russland den Aufschwung etwas bremsen. Der Trend zeigt trotzdem aktuell klar nach oben.

Das lange Ausharren hat sich gelohnt

Davon profitieren auch diejenigen wikifolio-Trader, die in Musterdepots auf Aktien von Goldminenbetreiber setzen, die wiederum besonders stark von höheren Goldpreisen profitieren. Das wikifolio Real Value hat auf Monatssicht eine weit überdurchschnittliche Performance von 34 Prozent generieren können. Hauptgrund dafür ist, dass der für die Zusammensetzung verantwortliche Dirk Fechner ( Wertinvest) momentan ausschließlich in Gold- und Silber-Aktien investiert. Die absolute Nummer eins ist dabei Barrick Gold mit einem Depotanteil von 66 Prozent. Da der Trader seinen Fokus schon seit längerem auf den Edelmetall-Sektor gerichtet hat, waren die vergangenen 1,5 Jahre auch bei ihm von einer Kurs-Korrektur geprägt. Unter dem Strich kommt das Mitte 2016 eröffnete wikifolio bei einem max. Drawdown von 47 Prozent trotzdem auf eine starke Wertentwicklung von 400 Prozent. Im Jahresdurchschnitt gelang dem Trader damit ein Plus von über 32 Prozent.

Real Value Wertinvest DE000LS9J4Z4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +409,4 % seit 20.06.2016

+6,2 % 1 Jahr 1,28 × Risiko-Faktor

EUR 1.700.249,20 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 32,5 Prozent

DAX short und Gold-Aktien long

Simon Alperowitz ( Lagopus) hat sein wikifolio All time high and low in dieser Woche sogar auf ein neues Allzeithoch gehandelt. Das nach Angaben des Traders „bewusst hochspekulativ ausgerichtete“ Musterdepot hat nach 2,5 Jahren auch schon eine Performance von rund 400 Prozent sowie einen Maximalverlust von knapp 50 Prozent auszuweisen. Im Schnitt wurde hier pro Jahr aber ein Wertzuwachs von über 90 Prozent erzielt. Möglich war das durch das Ausnutzen von „kurzfristigen Über- und Untertreibungen in Kursverläufen“. Neben einigen gehebelten Short-Zertifikaten auf den DAX beinhaltet das Depot aktuell mit Gold Fields und Barrick Gold auch zwei Goldminen-Aktien, die beide zu den Top 3 des Portfolios gehören. Bei beiden Titeln hat der Trader am Freitag noch mal nachgelegt und liegt auch deshalb jeweils zweistellig im Plus.

All time high and low Lagopus DE000LS9QBR3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +392,2 % seit 05.10.2019

+45,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 157.519,52 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 91,7 Prozent

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Hensoldt DE000HAG0005 2 803 625,15 558 65% 2 Rheinmetall DE0007030009 694 526,09 386 66% 3 BASF DE000BASF111 57 772,95 373 80% 4 Paypal US70450Y1038 590 643,53 309 60% 5 Volkswagen (VZ) DE0007664039 293 147,14 297 76% 6 Allianz DE0008404005 856 662,38 279 71% 7 HelloFresh DE000A161408 700 962,43 242 57% 8 Airbus NL0000235190 991 670,05 241 74% 9 Deutsche Bank DE0005140008 322 323,72 240 66% 10 Barrick Gold CA0679011084 757 142,22 238 65%

Alle wikifolios mit Barrick Gold im Depot! Erfahren Sie, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche