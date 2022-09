Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

In der Liste der Top-10 hat sich viel getan. Nur zwei Unternehmen aus dem letzten Ranking überzeugten die Trader auch dieses Mal. Neu dabei ist mit Fastly unter anderem die beliebteste Aktie der vergangenen Woche. Das Papier des amerikanischen Cloud-Service-Anbieters erlebt seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen Anfang Mai eine beeindruckende Rally und liegt auf Monatssicht über 70 Prozent im Plus.

Ein Gespür für die aktuellen Top-10 bewies Axel Albietz. In seinem wikifolio

AA+ Mastertrading ohne Hebel, handelte er vergangene Woche die Aktien von Fastly, Uber , Tui und Wirecard. Albietz agierte hierbei entsprechend der Handelsstrategie von AA+ Mastertrading ohne Hebel. In seinem wikifolio versucht er, durch “gezielte Trades” “kurzfristig schnelle Gewinne” zu erzielen. Dementsprechend ist die TUI-Position im wikifolio auch schon wieder beglichen. Die letzte Tranche verkaufte Albietz mit einem Plus von 14,5 Prozent – das kann sich sehen lassen. Man darf gespannt sein, wie Albietz mit seinen anderen Zukäufen agiert. Die Beteiligung an Uber könnte längerfristig ausfallen. Der Trader kommentierte hier: “Uber will Online-Essenslieferdienst Grubhub übernehmen. Eine gute Strategie in Verbindung mit dem Uber Fahrdienst könnte die Auslastung maximiert werden. Sollte die Aktie weiter Stärke zeigen, werde ich die Position weiter ausbauen.”

Egal wie Albietz agiert, man darf wohl davon ausgehen, dass es sich lohnen wird. Bisher konnte das wikifolio seinen Wert seit 2016 um knapp 110 Prozent steigern und kommt damit auf eine durchschnittliche Jahresperformance von 19 Prozent.