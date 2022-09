Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

Fundamentaldaten spielen in der aktuellen Marktlage kaum eine Rolle. Die letzte Woche hat das wieder einmal bestätigt. Die Arbeitslosenquote in den USA stieg auf rund 15 Prozent – das ist der höchste Wert seit dem zweiten Weltkrieg. Die Anleger kümmerte das nicht weiter und der Dow Jones schloss auf Wochensicht gute zwei Prozent im Plus. Negative Wirtschaftsdaten scheinen ihre Schockwirkung verloren zu haben. Viel beachtet sind hingegen Nachrichten über Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen. Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft ist groß - soweit alles beim Alten.

Eine kleine Trendwende lässt sich allerdings bei den Käufen der wikifolio Top-Trader erkennen. Neben den üblichen “Corona-Gewinnern” wie Microsoft , Netflix und Co. legten sie sich in der vergangenen Woche vor allem deutsche Aktien ins Depot. Neben den krisengebeutelten Unternehmen TUI und Lufthansa, setzten die Trader auf drei Tech-Werte.

Die Profiteure:

Top, Flop und irgendwas dazwischen

Top, Flop und irgendwas dazwischen – so in etwa lässt sich die Performance der drei deutschen Tech-Werte zusammenfassen, die es letzte Woche unter die Top 10 schafften. Zum einen war da TeamViewer. Die Aktie des Software-Herstellers für Fernwartung und Screensharing klettert von Allzeithoch zu Allzeithoch und schloss auf Wochensicht rund 10 Prozent im Plus. Zum anderen setzten die Trader auf Wirecard. Beim Zahlungsdienstleister ging es nach den jüngsten Kurstürzen wieder etwas bergauf. Die Trader setzten nach dem Monatsminus von über 20 Prozent auf eine Bodenbildung. Und zuletzt war da noch die Aktie des Software-Anbieters SNP Schneider-Neureither & Partner. Das Papier brach in der vergangenen Woche um rund 12 Prozent ein - Die Top-Trader rechnen hier anscheinend mit einem Turn-Around.

Trader-Liebling

Einen Beliebtheitssprung erfuhr die Aktie von Nvidia. Zuletzt nicht unter den Top 10 ist das Papier des Chipherstellers nun auf Platz drei des Rankings. Warum das Unternehmen nicht nur seine erste Wahl im vergangenen Jahrzehnt war, sondern auch die Nummer 1 für die kommenden zehn Jahre ist, schilderte uns jüngst wikifolio Top-Trader Thomas Zeltner in den Blogbeiträgen “Die Top-Aktien des letzten Jahrzehnts (Teil 1/2)” und “Die Top-Aktien fürs angebrochene Jahrzehnt (Teil 2/2)”. Zeltner lobt Nvidia unter anderem mit den Worten: “Ich kenne kaum eine andere Firma, die in so vielen verschiedenen Zukunftsbranchen vertreten ist.”

Mit seinem wikifolio Growth Investing Europa + USA investiert Zeltner in “Wachstumsaktien mit hohen Ertragschancen”. Bisher ist ihm das mit Bravour gelungen; seit Beginn im Jahr 2014 verzeichnet das wikifolio einen Wertzuwachs von über 200 Prozent.

Growth Investing Europa + USA trade2win DE000LS9GFJ2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +161,2 % seit 10.05.2014

-36,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

