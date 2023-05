Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Commerzbank-Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

Fear of Missing Out bei Palantir

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Palantir Technologies 17,93% Intelligent Matrix Trend 2 2G Energy 13,66% Aschenputtell 3 Super Micro Computer 35,56% 25 Jahre Börsenerfahrung 4 Synopsys 10,72% Intelligent Matrix Trend 5 Adobe 13,01% Techwerte Invest

Die Palantir -Aktie konnte nach der Vorlage von überraschend guten Quartalszahlen auf Monatssicht um fast 100 Prozent zulegen. Das Plus der letzten Woche beläuft sich auf fast 18 Prozent. Die wikifolio Trader kauften das Papier zuletzt vermehrt. Auch die Experten der Sigavest Vermögensverwaltung halten die Aktie im wikifolio VV Aktien flexibel . Christian Mallek erklärt, warum: „Auch im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres arbeitete Palantir profitabel, setzte auch mehr um als erwartet und gab den Ausblick, dass man in der Lage ist, auch dauerhaft schwarze Zahlen zu schreiben. Der freie Cash-Flow betrug 189 Millionen US-Dollar. Profitables Wachstum ist nun angesagt und da spielt auch die KI eine wichtige Rolle. So wird darauf hingewiesen, dass Palantir Foundry von ForresterWave im Jahr 2022 als ein Leader im Bereich AI-Plattformen ausgezeichnet worden war. Palantir sitzt aktuell auf 2,9 Milliarden Dollar an Cash und ist damit hervorragend durchfinanziert. Die Wachstumsaussichten sind gut, denn das Thema Cybersicherheit ist ein riesiger Markt.“

Buying the Dip bei Embracer

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Xylem -5,64% Intelligent Matrix Trend 2 InterActiveCorp -5,64% Investorenstrategie 3 Daldrup & Söhne -22,74% Aktien-Werte und Trading 4 Embracer Group (B) -44,16% Nordstern 5 Edwards Lifesciences -5,45% Selective Global Momentum Stock Picking

Der schwedische Spiele- und Unterhaltungskonzern Embracer hat ein paar harte Tage hinter sich: Kurz vor Bekanntgabe von Quartalszahlen hat das Unternehmen einen Auftrag im Wert von zwei Milliarden Dollar verloren, der eigentlich bereits zugesagt war. Durch die Absage soll der operative Gewinn von Embracer im laufenden Geschäftsjahr anstelle der erwarteten 1,2 Milliarden Euro bei rund 780 Millionen Euro liegen, wie Medien berichteten. Die Gewinnwarnung ließ die Aktie in der letzten Woche um gut 44 Prozent einbrechen. Die wikifolio Trader nutzen den Abverkauf weitestgehend zum Einstieg. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den großen Kaufüberhang der letzten Woche - eine kleine, vermutlich spekulative Position hat auch Top Trader Jörn Remus für sein wikifolio Nordstern eröffnet.

Trading-Sentiment

Taking Profit bei Meta

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Meta Platforms 7,94% 25 Jahre Börsenerfahrung 2 Friedrich Vorwerk Group 5,53% TREND-SURFER 3 SUSE 6,10% Banks Finance Insurance Fleximix 4 GameStop 6,77% Refresh 5 Kyndryl Holdings 5,28% TOP- INVEST - n. Buffett u.Lynch

Die Meta -Aktie hat sich nach dem desaströsen 2022er-Jahr wieder rasant erholt. In der letzten Woche ging es nochmal fast 8 Prozent nach oben. Seit Jahresanfang summieren sich die Zugewinne nun auf gut 110 Prozent. wikifolio Trader nahmen daher zuletzt vermehrt Gewinne mit. Die Aktie wurde auf Wochensicht 135x getradet - 57 Prozent der Trades waren Verkäufe. Der gute Lauf der Aktie wurde auch von den zuletzt guten Quartalszahlen getragen. Sowohl bei Umsatz und Gewinn übertraf der Konzern die Analystenerwartungen. Mit AI verdient Meta offenbar bereits Geld, so wird laut Unternehmensaussagen 20 Prozent des Contents auf Facebook und Instagram den Usern bereits von einer AI vorgeschlagen. Beim Metaverse klingeln die Kassen indes noch nicht, dieses Segment bleibt vorerst defizitär.

Jumping the Ship bei Rheinmetall

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Eckert & Ziegler -10,06% Intelligent Matrix Trend 2 Rheinmetall -6,14% UMBRELLA 3 TeamViewer -5,91% Trend und Momentum 4 Nike -5,38% Intelligent Matrix Trend 5 Snowflake -14,49% Horizon2040

Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall wirkt nach der Rally nicht wie ein sinkendes Schiff. Aber: Sie hat einiges an Esprit, wenn man so viel, verloren. Auf Wochensicht steht sogar ein recht klares Minus zu Buche. Richard Dobetsberger hat im wikifolio UMBRELLA zuletzt Gewinne mitgenommen, die Position ist aktuell mit einer Gewichtung von 24 Prozent aber immer noch die größte im Depot. Fundamental macht sich der Trader keine Sorgen um den Wert, charrtechnisch aber könnte es besser laufen, sagt er: „Das operative Ergebnis von Rheinmetall war im ersten Quartal rückläufig. Dennoch prognostiziert der Rheinmetall-Konzern für das laufende Geschäftsjahr weiterhin ein Umsatzwachstum. Fundamental und von der Newslage betrachtet scheint alles sehr gut zu laufen. Im Chart bewegt sich nach meiner Meinung der Kurs aktuell in einer fallenden Seitwärtsbewegung. Ein Ausbruch wäre jetzt enorm wichtig. Der ansteigende MACD in Kombination mit der Einengung der Bollinger Bänder könnte das unterstützen… könnte. Komplizierte Situation … Ausbruch wird notwendig!“

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.561,9 % seit 16.09.2012 +0,1 % 1 Jahr 0,98 × Risiko-Faktor EUR 23.146.800,73 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 29,9 %

Top Trade der Woche: + 5.056,38 %

Der Top Trade der Woche gelang Fabian Dreher ( uva ). In seinem wikifolio Online Gaming und E-Sports verkaufte er Aktien des Halbleiter-Giganten AMD mit einem sensationellen Gewinn von 5.056,38 Prozent. Der Trade machte rund 1,7 Prozent des Gesamtportfolios aus. Die AMD-Aktie legte sich Dreher erstmals im November 2015 ins Depot. Damit war das Papier von Anfang an mit von der Partie. Auch weiterhin hält Dreher an dem Wert fest: Mit einer Gewichtung von 18,6 Prozent und einem Buchgewinn von sagenhaften 5.745 Prozent bleibt AMD Spitzenwert im wikifolio.

Online Gaming und E-Sports uva DE000LS9LG87 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +225,2 % seit 23.11.2015 +5,9 % 1 Jahr 0,81 × Risiko-Faktor EUR 260.674,46 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 17,1 Prozent

