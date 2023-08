Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Bei Amazon ist der Kurs vor allem am Freitag deutlich gestiegen. Grund dafür waren die am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegten Geschäftszahlen des weltgrößten Online-Händlers. Der konnte im abgelaufenen Quartal den Konzernumsatz um elf Prozent auf 134,4 Milliarden Dollar erhöhen. Der operative Gewinn stieg sogar von 3,3 Milliarden auf 7,7 Milliarden Dollar. Amazon übertraf damit die Erwartungen der Analysten, auch was die Segment-Ergebnisse in den Bereichen E-Commerce und Cloud-Computing betrifft. Zudem überzeugte das Unternehmen mit seiner Prognose für das laufende dritte Quartal, wo u.a. ein Umsatz zwischen 138 Milliarden und 143 Milliarden Dollar erzielt werden soll. Der eine oder andere wikifolio-Trader hat mit Blick auf die anhaltende Stärke der Aktie nun zugegriffen. Es gab aber auch Gewinnmitnahmen nach dem deutlichen Plus. Ein Blick auf das wikifolio Trading-Sentiment zeigt unter dem Strich einen leichten Käuferüberhang bei Amazon:

Fear of Missing Out bei Fresenius

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Fresenius 7,65% Top 100 Community Aktien M 2 Gerresheimer 12,57% Technotrading: Deutsche Midcaps 3 Brenntag 5,51% Boerse Online Basiswerte 4 Mattel 6,51% Trading plus 5 Coca-Cola Consolidated 6,69% Earnings Per Share Surprise Trader

Beim Gesundheitskonzern Fresenius schauten Aktionäre lange durch die Finger. Nach dem im Sommer 2017 markierten Hoch setzte bei der Aktie eine Talfahrt ein, die bis zum November letzten Jahres anhielt. Der Titel fiel auf unter 20 Euro. Heute steht sie fast 100 % höher. Die Restrukturierung bei dem einen oder anderen Sorgenkind schreitet scheinbar voran.

Die wikifolio-Trader Christian Scheid ( Scheid ) und Christoph Neemann ( MinusSinus ) zeigen sich optimistisch. Scheid, der unter anderem für das wikifolio Special Situations long/short verantwortlich ist, kommentiert: „Der krisengeschüttelte Fresenius-Konzern hat sich im zweiten Quartal weiter erholt. Dabei machte sich auch der Konzernumbau bezahlt. Der Umsatz kletterte um 3 % auf 10,4 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel zwar um 5 % auf 956 Millionen Euro, Analysten hatten aber weniger erwartet. Für eine Fortsetzung der laufenden Kurserholung sprechen nicht nur die Zahlen, sondern auch der jüngste Insiderkauf von Michael Moser. Der Vorstand erwarb zu je gut 28,35 Euro Anteilscheine im Gesamtwert von etwas mehr als 300.000 Euro. Derweil hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für die Aktie von Fresenius nach Vorlage der Quartalszahlen von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf Overweight belassen. Er sei vor allem von der Geschäftsentwicklung der beiden Kernsparten Kabi und Helios des Gesundheitskonzerns beeindruckt gewesen, so der zuständige Analyst Hassan Al-Wakeel. Er hob seine Schätzungen für das operative Ergebnis an.“ Neemann hält die Aktie in seinem wikifolio Minus Sinus Value Select : „Fresenius kommt mit guten Zahlen aus dem zweiten Quartal. (...) Die Vereinfachung der Konzernstruktur macht ebenfalls Fortschritte. Aus Bewertungssicht zeigt sich vor allem das kontinuierlich steigende Umsatz/Unternehmenswert-Verhältnis fortgesetzt attraktiver.“

Wie schätzt du die Zukunft von Fresenius ein? Stimme hier ab:

Buying the Dip bei Upstart

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Hecla Mining -8,18% Goldminen und Basisrohstoffwerte 2 Iamgold -6,25% Ausis Gold & Silber Minen 3 Super Micro Computer -24,52% Trendfolge Aktien Lehne 4 Upstart Holdings -44,65% Visionary Companies by Stegamos 5 Fortuna Silver Mines -9,24% Strategie Invest 101

Eine unangenehme Überraschung gab's zuletzt bei Upstart Holdings . Der Anbieter von KI-gestützten Bonitätsbewertungen enttäuschte mit seinen Quartalszahlen. Der Umsatz brach um 41 % auf lediglich 136 Millionen US-Dollar ein. Darüber konnte offenbar auch der Gewinnanstieg von 0,01 auf 0,06 Dollar je Aktie nicht hinwegtrösten. Die Aktie jedenfalls verlor auf Wochensicht mehr als 40 %. Diese Talfahrt nutzte etwa Top-Trader Jörn Remus ( Nordmann2015 ) und kaufte sich bei dem Papier am Donnerstag und Freitag letzte Woche ein. Upstart steckt nun mit einer Gewichtung von 2,2 % im wikifolio Nordstern . Die Beweggründe für den Kauf erörterte Remus nicht. Gut möglich also, dass er hier bloß auf eine kurzfristige Gegenbewegung spekuliert. Mit einer Cash-Quote von 47 % im wikifolio agiert der Trader aktuell am Aktienmarkt ohnehin sehr zurückhaltend. „Urlaubszeit mit der Familie und eine negative Aktienmarktzeit (August-Oktober) laden nicht zum großen Investieren ein“, summiert er.

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +472,6 % seit 18.06.2015 EUR 11.832.506,94 Investiertes Kapital +15,1 % Performance (1 J) 23,1 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +23,8 %

Übrigens: Das zu Jörn Remus' wikifolio Nordstern gehörende Zertifikat gibt es jetzt auch im Bezugsverhältnis 10:1 und damit zum aktuellen Kurs von nur 57 Euro - genau wie viele andere erfolgreiche wikifolio-Zertifikate! Alle Infos dazu findest du hier .

Taking Profit bei Tilray

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Eventim 5,41% Stockpicking Worldwide 2 Fortinet 5,47% Growth Winners Low Carbon Global 3 Tilray 14,35% Nordstern 4 Eskay Mining 12,46% Uran und solar 5 Umweltbank 15,65% Ethisch-ökologischer Mix

In den beiden Kategorien Taking Profit und Jumping the Ship machten in den letzten 7 Tagen 2 Hot Stocks aus 2 mehr oder weniger aktuellen Trendthemen auf sich aufmerksam. Beim US-Cannabis-Produzenten Tilray werden nach einer kurzfristigen Rally die Gewinne mitgenommen. Das Papier verteuert sich auf Monatssicht um satte 50 %. Auf die letzte Handelswoche entfiel ein Kursplus von immerhin 15 %. Für Langfrist-Aktionäre ist das allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Aktie klebt seit dem Frühjahr 2020 überspitzt formuliert auf dem Boden der Realität fest.

So schreibt der Cannabis-Konzern unterm Strich immer noch Verluste, trotzdem könnte die jüngste Kurserholung auf die Quartalszahlen zurückzuführen sein. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 20 % auf 184 Millionen US-Dollar, was einem neuen Rekord entspricht. Der operative Cashflow drehte ins Plus. Jörn Remus hat die Position in seinem wikifolio Nordstern bereits Ende Juli mit Gewinn komplett verkauft. Der Vollzeit-Trader Michael Flender ( GoldeselTrading ) hat für sein wikifolio Goldesel Stockpicking USA nach nur wenigen Tagen Haltedauer Ende Juli bzw. Anfang August Gewinne von über 25 % eingetütet. Insgesamt fällt das Trading Sentiment für den Cannabis-Produzenten innerhalb der wikifolio-Community recht optimistisch aus. Die Mehrheit der Trades der letzten Wochen und Monate waren Käufe.

Trading-Sentiment

Was ist deine Meinung zu Tilray? Teile sie mit uns:

Jumping the Ship bei Plug Power

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Plug Power -21,00% Wasserstoff-Brennstoffzelle-Inv. 2 Datadog -17,11% Globalinvestor 3 Sunrun -5,12% NoLimits 4 Tupperware Brands -27,46% Sustainable Future Leaders 5 JD.com (ADR) -6,47% Investment 4.0

Der Hot Stock in der Jumping the Ship-Kategorie ist bekannt: Der Wasserstoffkonzern Plug Power . Nach einer leichten Erholung der Aktie seit dem Spätfrühling des laufenden Jahres wurden diese Zugewinne in den letzten beiden Wochen wieder ausradiert. Das Trading Sentiment ist anders als bei Tilray aktuell negativ. In den letzten 7 Handelstagen wurde die Plug Power-Aktie 216mal getradet. 58 % dieser Trades waren Verkäufe. Auch auf Monatssicht fehlt der Optimismus: 50:50 steht's bei der Quote. Richard Dobetsberger ( Ritschy ) hat die Position Anfang der letzten Woche in seinem wikifolio UMBRELLA reduziert auf nunmehr 5,5 % und dabei Teilgewinne mitgenommen: „Bei Plug Power wurde vor den Quartalszahlen abverkauft. Grund ist die Charttechnik“, erklärte er.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.600,1 % seit 16.09.2012 EUR 25.114.302,12 Investiertes Kapital +0,7 % Performance (1 J) 23,9 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +29,4 %

Die Quartalszahlen fielen laut wikifolio-Trader Horst Alber ( Alber ), der die Aktie im wikifolio Ethisch-ökologischer Mix mit einer Gewichtung von aktuell 8,7 % hält, gemischt aus. „Der Umsatz lag deutlich über den Erwartungen. Das stimmt erst einmal positiv. Leider legte auch der Verlust weiter zu. Die Frage bleibt, kann Plug Power irgendwann einmal Gewinne schreiben?“

Ethisch-ökologischer Mix Alber DE000LS9MY68 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +35,4 % seit 29.12.2017 EUR 144.802,27 Investiertes Kapital -31,5 % Performance (1 J) 22,1 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +5,3 %

Tagesaktuell die heißesten Aktien der wikifolio Trader sehen Zu den Aktien-Insights