Top-Performance für alle: Folge den beliebtesten wikifolios jetzt auch im Bezugsverhältnis 10:1 und 100:1

Viele wikifolios haben sich in den letzten Jahren zu echten Renditebringern entwickelt.

Innovation-Scout Richard Dobetsberger ist mit seinem wikifolio UMBRELLA seit 2012 unglaublich erfolgreich. Nach einer Performance von 1.645 Prozent steht der Kurs des zugehörigen Zertifikats mittlerweile bei gut 1.750 Euro!

Der langjährige Finanzmarktjournalist Christian Scheid ist mit Special Situations long/short seit 2013 dabei. Nach einer Performance von 580 Prozent kostet ein Zertifikat des Erfolgswikifolios über 680 Euro.

Und Finanzbuchautor Philipp Haas setzt seit 2012 im wikifolio Nebenwerte Europa auf – wenig überraschend – Nebenwerte. Aktueller Kurs des Zertifikats: 400 Euro. Diese Liste ließe sich noch eine Weile fortsetzen.

Damit erfordert eine Investition in die besten wikifolio-Zertifikate bereits ein kleines Vermögen. Das soll nicht so sein. Deshalb gibt es ab sofort für viele Top-wikifolios eine zweite ISIN, die den Kauf jederzeit an der Börse auch für die kleine Brieftasche möglich macht.

Auf den Spuren von Amazon & Co.

Vielen Top-wikifolios geht es somit wie tollen Aktien. Wegen starker Performance können sie drei- oder sogar vierstellige Kurse erreichen. Das Problem: Für Kleinanleger sind die Aktien der besten Unternehmen oder langjährig erfolgreichen wikifolios dann nicht mehr erschwinglich.

Bei Aktien schafft ein Aktiensplit Abhilfe – die Titel werden optisch vergünstigt, indem die ausstehenden Anteilsscheine erhöht werden, während der Preis der Aktie entsprechend reduziert wird.

Tesla , Alphabet oder Amazon – sie alle haben erst 2022 einen Aktiensplit vollzogen. So hat der E-Autohersteller Tesla seine Aktien im Verhältnis 3:1 gesplittet. Die ausstehenden Anteilsscheine wurden verdreifacht, der Preis je Aktie gedrittelt. Bei Amazon und Alphabet wurden die Aktien sogar im Verhältnis 20:1 gesplittet. Amazon-Aktien gibt es jetzt 20mal so viele. Die Folgen für den Kurs: Vor dem Split gab’s eine Amazon-Aktie für ca. 2305 Euro, danach kostete ein Anteilsschein nur mehr ca. 115 Euro. Der Vorteil: Auch Kleinanleger können sich nun wieder beteiligen.

Wir wandeln auf den Spuren von Amazon & Co: Mit einem zweiten bzw. in manchen Fällen dritten Zertifikat ermöglichen wir Kleinanlegern die Investition in die besten wikifolio Zertifikate. Viele gibt es ab sofort im Bezugsverhältnis 10:1 bzw. sogar 100:1! Keine Sorge – für alle, die bereits investiert sind, ändert sich nichts: Das alte Zertifikat bleibt bestehen.

2 ISINs für ein und dasselbe wikifolio

Beispiel UMBRELLA: Das Zertifikat mit der ISIN DE000LS9AVX3 wird es weiterhin geben. Es kann wie bisher zum Kurs von aktuell 1.751 Euro erworben werden. Darüber hinaus kann in das zu UMBRELLA gehörige Zertifikat ab sofort mit der neuen ISIN DE000LS9UKD6 im Bezugsverhältnis 10:1 für 175 Euro investiert werden. Selbstredend: Auch verkaufen geht jederzeit.

2 ISINs, 1 wikifolio. Ansonsten bleibt alles wie bewährt: Egal, ob „altes“ oder neues Zertifikat, wer es im Depot hält, partizipiert 1:1 an der Entwicklung des wikifolios – und holt sich das Wissen und die Performance der Top-Trader ins Depot.

Auf diese Top-Trader setzen – jetzt wieder leistbar

Warum auf Top-Trader setzen? Weil sie in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie konsistent Outperformance liefern können. Dobetsberger, Scheid oder Haas sind nur drei von vielen, die das geschafft haben.

Der Innovation-Scout

Richard Dobetsberger kommt bei UMBRELLA aktuell auf eine durchschnittliche Performance von 30 Prozent pro Jahr – kein marktbreiter Index kann hier mithalten. Seit gut 10 Jahren ist Dobetsberger auf wikifolio.com mittlerweile aktiv und „schraubt“ an einem sensationellen Track Record.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.586,9 % seit 16.09.2012

EUR 24.941.488,83 Investiertes Kapital +1,6 % Performance (1 J)

24,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +30,2 %

Der Trader sucht Aktien mit einem gewissen innovativen Vorteil abhängig von dem wirtschaftlichen oder geopolitischen Umfeld, in dem sie sich bewegen. Innovation findet „Ritschy“, der hauptberuflich als Molekularbiologe tätig ist, in fast jeder Branche, nicht nur im (Bio-)Technologie-Sektor oder in der E-Mobilität. Aber natürlich auch dort. So ist Dobetsberger zum Beispiel beim E-Auto-Pionier Tesla erstmals bereits im September 2012 eingestiegen – damals zu einem Kurs von 24,87 Euro!

Die erste Gewinnmitnahme folgte im April 2013 zu einem Plus von 56 Prozent. Die ganze Zeit über tradete Richard Dobetsberger Tesla – bis er die Position im November 2021 vorübergehend abverkaufte. Den höchsten Verkaufskurs realisierte Dobetsberger im Juli 2020 bei 1.370 Euro. Der höchste Teilgewinn ergab sich mit 212,5 % im Februar 2020, als er Tesla bei einem Kurs von 826,10 Euro verkaufte.

Seit wenigen Monaten ist die Aktie des E-Auto-Pioniers wieder Teil von UMBRELLA und hat Dobetsberger auch schon die eine oder andere Gewinnmitnahme beschwert. Man darf gespannt sein, ob diese langjährige Bindung nochmal so lange Bestand hat.

Suchst du auch nach innovativen Unternehmen? Oder willst du einfach nur mehr über diese ominöse „Schirm“-Strategie erfahren? Stand under Richard „Ritschy“ Dobetsberger's UMBRELLA, -ella, ella.

Der Finanzjournalist für die besonderen Situationen

Christian Scheid hat sich auf wikifolio.com ebenfalls längst einen Namen gemacht. Seit vielen Jahren handelt er in seinen wikifolios erfolgreich Sondersituationen, wie zum Beispiel Übernahmekandidaten, Gerichtsentscheide, Kapitalmaßnahmen und vieles mehr. Eben alles, was eine Aktie für den Handel gerade besonders interessant macht.

Im wikifolio Special Situations long/short hält er sich außerdem die Möglichkeit offen, auch mal „short“ zu gehen – also auf fallende Kurse zu spekulieren. Diese Flexibilität zahlte sich in der Vergangenheit aus: Mit einer durchschnittlichen Performance von fast 22 Prozent pro Jahr lässt er sämtliche Benchmarks hinter sich.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +578,2 % seit 09.11.2013

EUR 2.389.135,73 Investiertes Kapital +3,7 % Performance (1 J)

11,9 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +21,8 %

Dass er bislang einen sehr guten Riecher für seine Engagements hatte, beweist ein Fall besonders eindrucksvoll: Wirecard. Scheid hat die Aktie des deutschen Skandal-Finanzdienstleisters bereits 2019 immer mal wieder auf der Short-Seite angespielt. 2020 ging der Trade voll auf. Mit einer Short-Spekulation fuhr der Trader im Juni Teilgewinne von bis zu 316 Prozent ein. Wirecard war im Juni 2020 kollabiert, als sich 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz als Luftbuchungen erwiesen.

Braucht dein Depot auch den richtigen Finanzjournalisten für die besonderen Situationen? Oder suchst du einfach nur einen guten Trader? Christian Scheid could be it.

Der Fondsmanager, der zum Buchautor wurde

Größe ist nicht alles. Wachstum punktet an der Börse. Kein Wunder also, dass Nebenwerte seit Jahren im Schnitt mehr Rendite generieren als Large Caps. Das belegt ein simpler Vergleich zwischen dem SDAX und dem DAX. Darauf setzt auch Philipp Haas. Mithilfe einer eigens entwickelten Bewertungsmethode wählt der Trader die attraktivsten Nebenwerte Europas für sein gleichnamiges wikifolio aus.

Derart konnte er seit 2012 eine durchschnittliche Performance von 13,6 % pro Jahr erwirtschaften – weit mehr als SDAX, MDAX oder DAX im selben Zeitraum geschafft haben, vom Euro Stoxx 50 ganz zu schweigen.

Nebenwerte Europa investresearch DE000LS9HP25 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +301,6 % seit 22.09.2012

EUR 8.164.882,35 Investiertes Kapital +9,7 % Performance (1 J)

12,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +13,6 %

Haas findet attraktive Nebenwerte abseits des Mainstreams – oder hast du schon mal von Daldrup & Söhne gehört? Kurzum: Der deutsche Bohr- und Tiefengeothermie-Experte macht Erdwärme für die Strom- oder Wärmegewinnung nutzbar und trifft damit den Zahn der Zeit. Buchwertplus im wikifolio: 50 %. Marktkapitalisierung: Gerade einmal 67 Millionen Euro.

Wer Haas folgt, lernt mehr über dieses spannende Aktiensegment. Der ehemalige Fondsmanager betreibt mit investresearch.net außerdem einen eigenen Blog und mit investresearch TV den zugehörigen YouTube-Kanal. Die Förderung der deutschen Aktienkultur liegt ihm am Herzen – weshalb es sein Wissen mittlerweile auch in Buchform gibt. Worum geht’s? Natürlich um „Die Kunst des Investierens: 14 Prinzipien für Aktien, finanzielle Freiheit und das gute Leben“.

Wenn es um große Unternehmen geht, kennst du dich aus? Dein Depot könnte aber einen gewissen Nebenwerte-Anstrich vertragen? Werde mit Philipp Haas zum Maler und Anstreicher.