Richard Dobetsberger, wikifolio Top-Trader

Was ist Innovation? Richard Dobetsberger findet Innovation in vielen Unternehmen, nicht nur - wie man vielleicht erwarten könnte - in großen Tech-Konzernen. Innovation, sagt er, muss umsetzbar sein. Gerade im aktuellen Umfeld aus Inflation, wirtschaftlicher Schwäche und steigenden Zinsen kann dies schwierig sein. Bei Innovation ist also Anpassung der Schlüssel. Der Molekularbiologe setzt daher nicht nur auf Pharma-Aktien, die er von Berufs wegen gut kennt, sondern passt sich flexibel an die Markterfordernisse an. Damit ist er seit fast 10 Jahren einer der erfolgreichsten wikifolio Trader. Lass dir hier von ihm erklären er, wie er Innovation definiert und wie er sie findet.