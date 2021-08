HelloFresh: Kauflaune erst mit Verzögerung

Zwar erhöhte HelloFresh seine Umsatzprognose (Wachstum von 45 bis 55 statt 35 bis 45 Prozent), senkte gleichzeitig aber den Zielkorridor bei der Gewinnmarge (EBITDA) auf 8,25 bis 10,25 Prozent. Zuvor war hier eine Spanne von 10 bis 12 Prozent genannt worden. Der Vorstand begründet dies mit einem beschleunigten Aufbau der Produktionskapazitäten. Das sei nötig, um die schneller als erwartet steigende Nachfrage befriedigen zu können. An der Börse fiel die Aktie von HelloFresh am Freitag dennoch um bis zu 8,7 Prozent auf gut 71 Euro. Dann jedoch setzten Käufe ein, die den Kurs bis heute auf rund 82 Euro nach oben schießen ließen.

Günstiger Zukauf nach dem ersten „Schock“

wikifolio-Trader Lars Gappenberger ( patheus ) betrachtet diese Entwicklung mit einem gewissen Wohlwollen und sieht sich in seiner persönlichen Einschätzung bestätigt. „Langsam scheint der Markt die eigentliche Kernbotschaft der Adhoc zu erkennen. HelloFresh kann Wachstum unabhängig von der Corona-Situation erzeugen. In Bezug hierzu ist die minimale Reduzierung der geplanten Marge völlig unbedeutend“, schrieb der erfahrene Betriebswirt, der am Freitagmorgen zu 73,42 Euro bei der Aktie zugeschlagen hatte.

In seinem wikifolio Value Box , das er vor gut einem Jahr erstellt hat, ist der Titel mit einem Depotanteil von über 16 Prozent die klare Nummer eins. Es folgt die Aktie von Biontech , die durch einen Zuwachs von 290 Prozent einen Großteil zur bislang sehr imposanten Gesamtperformance von 123 Prozent beigetragen hat. Bei der Auswahl der Aktien kombiniert der Trader klassische Trendstrategien mit einer fundamentalen Analyse der Unternehmen. Dabei achtet er vor allem auf die Verschuldung und den Cash-Flow sowie die Relation zwischen diesen beiden Kennzahlen.

„Kein Wachstum ohne Investitionen“

Noch etwas stärker gewichtet ist HelloFresh in dem wikifolio BigChances . Der hier verantwortliche Trader Dennis Mader ( Onceinalifetime ) hatte die Position am Donnerstagabend in die nachbörslich bereits gefallenen Kurse hinein aufgestockt. Aktuell beträgt der Depotanteil gut 27 Prozent. „HelloFresh bleibt für mich mit seinem inzwischen riesigen Burggraben ein langfristiger Overperformer. Bewegung kommt spätestens zur DAX-Aufnahme Ende August wieder in die Aktie“, prognostizierte der Trader unmittelbar nach seinen Zukäufen. Dass die erhoffte Erholung sogar noch deutlich früher einsetzte, bescherte dem seit Mai 2019 mit 257 Prozent im Plus liegenden Musterdepot ein neues Rekordhoch.

Die zunächst von einigen Marktteilnehmern negativ interpretierten Aussichten des Unternehmens kommentiert Mader mit der Aussage „Kein Wachstum ohne Investitionen“. Erklärend fügt er hinzu, dass die Fulfillment Center bei HelloFresh aus allen Nähten platzen und man deshalb neue bauen müsse. Das sei in diesem Jahr schon mehrfach der Fall gewesen und bei einer so rasanten Entwicklung ganz normal. Deshalb sieht er den Schritt auch durchweg positiv und freut sich auf die Zukunft: „Das drückt erst mal die Margen, sorgt aber für anhaltendes Wachstum für die nächsten Jahre“.

