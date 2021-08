Warten auf Quartalszahlen – Biontech kennt kein Halten mehr

Gestern ging es um 21 Prozent bergauf. Und das nachdem die Aktie zuvor ohnehin schon eine fulminante Rally aufs Parkett gelegt hatte. Die Gründe für den anhaltenden Kaufrausch sind vielfältig. Ohne Zweifel sorgt die Aussicht auf eine notwendige Drittimpfung gegen das Corona-Virus für Fantasie. Nicht umsonst hat der Partner Pfizer vor einer Woche seine Umsatzprognose für das zweite Halbjahr deutlich erhöht. Anfang September soll der bislang nur per Notfallzulassung genehmigte Impfstoff Berichten zufolge nun auch die reguläre Zulassung erhalten. Mit großer Spannung und Vorfreude warten die Börsianer jetzt auf die Biontech -Zahlen, die am Montag vorgelegt werden.

Die Analysten von Berenberg haben im Vorfeld ihr Kursziel von 235 auf 400 US-Dollar angehoben. Dabei gehen die Experten auch davon aus, dass die sprudelnden Umsätze aus dem Corona-Impfstoff die Innovationen von Biontech beschleunigen und mehr Flexibilität bei der Entwicklung der Pipeline bieten werden. Weitere Chancen könnten sich zum Beispiel aus den entwickelten mRNA-Impfstoffen gegen Malaria und Tuberkulose ergeben, die jeweils im kommenden Jahr in die klinische Phase kommen sollen. Biontech ist also nicht nur ein Corona-Profiteur.

Preiserhöhung als Kurstreiber?

Das sieht auch Andreas B. Schäfer ( Poleposition ) so, in dessen wikifolio Megatrend Gewinner Basics die Biontech-Aktie die mit Abstand größte Position ist. „Meines Erachtens ist die mRNA-Technologie von Biontech ein wahrer Megatrend“, schrieb der Trader vor kurzem. Aktuell liegt er bei der Aktie mit über 80 Prozent im Plus. Das Ende der Fahnenstange hält er damit aber noch nicht für erreicht. Als Begründung verweist er auf eine weitere positive Nachricht der vergangenen Tage: „Wegen der außergewöhnlich hohen Wirksamkeit erhöht Biontech die Preise pro Impfdosis um 25 Prozent von 15,50 auf 19,50 Euro. Das muss sich im Kurs auswirken. Die Megatrend-Rally wird weitergehen.“

Das erst im vergangenen November gestartete und seit Juni investierbare Musterdepot konnte bislang eine Performance von rund 60 Prozent generieren. Der Großteil des Anstiegs wurde in den ersten gut zwei Monaten nach der Publizierung erreicht. Der Trader setzt auf die „erfolgreichsten und größten Weltmarktführer“.

Megatrend Gewinner Basics Poleposition DE000LS9RRG0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +56,9 % seit 25.11.2020

- 1 Jahr 1,36 × Risiko-Faktor

EUR 17.262,56 investiertes Kapital Knapp 60 Prozent seit November

Kaufen, was man kennt und schätzt

Der seit über 20 Jahren im Trading-Business aktive Wilfried Schopges ( diamant ) fährt in seinem auf Allzeithoch notierenden wikifolio meinelieblinge einen vergleichsweise simplen Ansatz. Er investiert über die Aktien der entsprechenden Firmen in „Produkte, die ich selbst schätze und gerne konsumiere“. Demzufolge dürfte der Trader mittlerweile auch geimpft sein. Jedenfalls ist Deutschlands wohl bekanntester Impfstoffhersteller in dem Portfolio ebenfalls enthalten. „Biontech kennt kein Halten mehr“, freute sich Schopges gestern. Kein Wunder, ist seine Position bei der Aktie mittlerweile doch mit fast 300 Prozent im Plus. Auch deshalb konnte in den vergangenen acht Jahren im Schnitt eine jährliche Performance von 12,1 Prozent erzielt werden, ohne dass es zwischendurch einen größeren Drawdown als 33,3 Prozent gab.

meinelieblinge diamant DE000LS9CRF4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +145,1 % seit 18.10.2013

+27,2 % 1 Jahr 0,64 × Risiko-Faktor

EUR 392.501,73 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 12,1 Prozent

Geimpft wird auch nach der Pandemie

Sogar mit über 600 Prozent liegt das Wiener Investmenthaus Centris Capital ( CentrisCapital ) bei Biontech vorne. Deren passend zur Bekämpfung der Covid-Pandemie vor 16 Monaten initiiertes wikifolio Corona Vaccine Candidates hat sich seitdem fast verdoppelt. Neben Biontech und der am stärksten gewichteten Aktie von Pfizer setzen die Spezialisten noch auf 25 weitere Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten arbeiten. Und dabei geht es nicht nur um Corona.

Corona Vaccine Candidates CentrisCapital DE000LS9PXQ1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +94,0 % seit 22.04.2020

+14,8 % 1 Jahr 0,54 × Risiko-Faktor

EUR 766.547,11 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 69,1 Prozent

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

Alle wikifolios mit Biontech im Depot! Erfahren Sie, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche