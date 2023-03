Kaufchance? Höhenflug des BVB auch an der Börse gestoppt

In der vergangenen Woche erlitt die Mannschaft dann jedoch gleich zwei empfindliche Dämpfer. Zunächst wurde das Rückspiel in der Champions League in Chelsea mit 0:2 verloren, was nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel das Aus in diesem auch finanziell sehr lukrativen Wettbewerb zur Folge hatte. Nur wenige Tage später verschenkten die Borussen in der Bundesliga beim Revierderby auf Schalke (2:2) zwei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft.

Auch bei der zuletzt wieder etwas besser gelaufenen Aktie kam es anschließend zu Rücksetzern. Damit zog der Titel aber wohl das Interesse mehrerer Trader auf sich. Mit 149 Trades und 106 Käufen (71 Prozent) war die BVB-Aktie in den vergangenen sieben Tagen eine der am meisten gehandelten deutschen Aktien auf wikifolio.com.

Im Depot die klare Nummer eins

Dirk Uhle ( DUFF) ist seit vielen Jahren ein bekennender Fan der BVB-Aktie und vermutlich auch des Fußballclubs. Jedenfalls sieht er in den Borussen nach eigenen Angaben einen kommenden „Global Champion“. Seit dem Start seines wikifolios Value+ im Jahr 2013 ist der Nebenwert sehr regelmäßig Bestandteil des Depots gewesen. Seit Mitte des vergangenen Jahres ist der BVB dauerhaft vertreten und mit einem Anteil von 34 Prozent aktuell auch die mit Abstand größte Position des insgesamt nur zu 45 Prozent investierten Portfolios. Die Korrektur nach dem Aus in der Champions League empfand er zumindest vom Ausmaß her als unangemessen:

Bei der BVB-Aktie kommt es heute zu Kursverlusten, die bezüglich der Marktkapitalisierung in etwa die entgangenen Einnahmen darstellen, die bei einem Erreichen ins Viertelfinale der Champions League erzielt worden wären. Starke Übertreibung, denn bei den Buchmachern war ganz klar der Chelsea FC Favorit auf ein Weiterkommen (auch nach dem Hinspiel). Kaufgelegenheit für alle Unterinvestierten Dirk Uhle DUFF

Das bezog er auch auf sich selbst und stockte die Position weiter auf.

Obwohl alle vier Positionen seines Depots aktuell (leicht) im Minus liegen, hat sich das Portfolio mit einem durchschnittlichen Wertzuwachs von knapp neun Prozent pro Jahr insgesamt sehr ordentlich entwickelt. In Summe kommt der Trader auf ein Kursplus von 125 Prozent, dem ein Maximalverlust von lediglich 27 Prozent gegenübersteht. Auf Jahressicht gelang ein Plus von 10 Prozent, was in diesem Marktumfeld ebenfalls eine mehr als solide Bilanz ist. Von einer breiten Streuung des Kapitals hält Uhle wenig. Stattdessen versucht er, durch Konzentration auf die seiner Meinung nach aussichtsreichsten Investments unabhängig vom Marktumfeld eine positive Rendite zu erzielen.

Unterbewertung errechnet

Thomas Dittmer ( tonipolster) hat bei der BVB-Aktie in den vergangenen Tagen ebenfalls zugeschlagen und ihre Gewichtung in seinem wikifolio Spezialwerte damit auf 5,5 Prozent angehoben. Das bedeutet in dem Depot Platz 8 (von 15), was anders als in der Bundesliga nicht für den Einzug in einen europäischen Wettbewerb reichen würde. Der Trader sieht bei dem Titel aber vor allem aus fundamentaler Sicht Potenzial. Schließlich fokussiert er sich bei dem wikifolio auf den Kauf deutscher Nebenwerte, die aufgrund von Spezialsituationen unterhalb ihres inneren Wertes notieren. Diese Strategie hat ihm seit Anfang 2013 eine Performance von 254 Prozent oder 13 Prozent p.a. eingebracht. Auch hier kann gleichzeitig der bei unter 20 Prozent liegende Maximum Drawdown überzeugen.

