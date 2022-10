Alphabet wächst langsamer

Dazu zählen zum Beispiel die Technologie-Riesen Meta , Microsoft und Alphabet . Beide Aktien verloren gestern nach den am Abend zuvor präsentierten Quartalszahlen recht deutlich an Wert. Bei Alphabet stand am Ende des Tages ein Minus von gut neun Prozent geschrieben. Seit dem Anfang Februar markierten Hoch hat die Aktie gut ein Drittel ihres Wertes eingebüßt. Setzt sich die Talfahrt nun weiter fort? Die Analysten von Jefferies gehen nicht davon aus. Sie haben ihr Kursziel für die A-Aktie der Google-Mutter im Anschluss an die Ergebnisse zwar leicht gesenkt, stufen den Titel mit einem Ziel von 125 US-Dollar aber unverändert als Kauf ein. Für Investoren, die über die wahrscheinlich bevorstehende Rezession hinaus schauen würden, sei die Bewertung aktuell attraktiv.

Das aktuelle Umfeld macht Alphabet allerdings schwer zu schaffen. Die starke US-Währung und nachlassende Werbeausgaben der Unternehmen belasten den Konzern, der lediglich im Cloud-Geschäft (Umsatz +37,6 Prozent) gute Fortschritte macht. Die Werbeeinnahmen auf YouTube sind entgegen der Erwartungen sogar gefallen. Statt eines Anstiegs um 3,5 Prozent ging es um 1,9 Prozent bergab. Insgesamt ist der Umsatz im dritten Quartal nur noch um 6,1 Prozent und damit schwächer als von Analysten erwartet gestiegen. Anlegern bereitet dabei vor allem eine Entwicklung Sorgen: In den vergangenen fünf Quartalen hat sich das Wachstum von Alphabet jedes Mal weiter abgeschwächt. Zudem ist der Nettogewinn im Q3 um 27 Prozent gesunken. Dadurch wurden auch beim Gewinn je Aktie (1,06 Dollar) die Konsensschätzungen (1,26 Dollar) deutlich verfehlt.

Position nach den Zahlen deutlich vergrößert

Bei den wikifolio Tradern zählt Alphabet trotz allem zu den absoluten Lieblingen. So war die A-Aktie in den vergangenen sieben Tagen mit 158 Trades und 119 Käufen (75 Prozent) erneut eine der am meisten gehandelten Titel auf wikifolio.com. Dirk Althaus ( techguru ) zum Beispiel hat seine schon zuvor bestehende Position in dem wikifolio Augmented Reality Innovators nach den Zahlen noch mal deutlich aufgestockt. Zusammen mit Nvidia , Facebook und Microsoft zählt Alphabet nun zu den vier größten Holdings des Musterdepots. Es besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen, die Forschung im Bereich Augmented Reality betreiben, um den Zugang zu diesem Bereich „Heimanwender-freundlich zu gestalten“.

Keine News, Insights und Storys mehr verpassen! Jetzt den wikifolio Newsletter abonnieren!

Nachdem diese Strategie lange Zeit extrem erfolgreich war, hat sich der Wert des Portfolios seit dem vor knapp einem Jahr erreichten Rekordstand im Bärenmarkt mittlerweile fast halbiert. Unter dem Strich steht aber immer noch eine klar positive Performance von durchschnittlich gut 19 Prozent pro Jahr. In Summe beträgt die Kurssteigerung damit 106 Prozent, womit Althaus hier auch immer noch deutlich vor der Nasdaq liegt.

Augmented Reality Innovators techguru DE000LS9NMQ9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +101,1 % seit 12.09.2018

-44,9 % 1 Jahr 0,93 × Risiko-Faktor

EUR 1.892.773,50 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 19,2 Prozent

Gutes Timing bei Teilverkäufen

Sascha Woide ( Aussteiger2012 ) zählt zu den wenigen Tradern auf wikifolio.com, die bei Alphabet in den vergangenen Tagen auf der Verkäuferseite standen. Über ein Drittel seiner Aktien aus dem wikifolio Software und Hardware hat er noch vor den Quartalszahlen verkauft und dabei kleine Gewinne mitgenommen. Ein gutes Timing, das auch auf einer fundierten Analyse der aktuellen Lage basierte: „Die Aktie erscheint recht günstig, allerdings gibt es kurzfristig Gegenwind im Werbemarkt und der US-Dollar ist stark, so dass Werbeeinnahmen aus dem Ausland weniger wert sind.“ Dass er den Großteil der Position trotzdem weiterhin behalten hat, begründet er mit insgesamt immer noch positiven Aussichten: „Die langfristige Perspektive bei Alphabet stimmt meiner Meinung nach weiterhin. In 2025 erwarte ich unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen ein EPS von 8 Dollar und halte ein KGV von 23 für angemessen. Damit ist bis 2025 ein Kurs von 184 Dollar drin.“

Das aus weltweiten Aktien aus den Bereichen Software und Hardware bestehende wikifolio konnte seit dem Start Anfang 2019 ein Plus von 68 Prozent oder 14 Prozent p.a. generieren. Seit der Ende 2021 erfolgten Emission des wikifolio-Zertifikats ging es krisenbedingt um 33 Prozent bergab.

Software und Hardware Aussteiger2012 DE000LS9SUC1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +63,5 % seit 04.01.2019

-30,8 % 1 Jahr 0,80 × Risiko-Faktor

EUR 26.976,66 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 14,3 Prozent

Alle wikifolios mit Alphabet im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche