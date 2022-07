Die besten Tech-Aktien – das sind die 6 Top Buys der letzten 30 Tage

Es hat viele namhafte Unternehmen hart getroffen. Netflix war ein Liebling der Investoren und Teil der erfolgreichen FAANG-Aktien. Aktionäre haben mit dem Streaming-Anbieter unfassbare Renditen eingefahren. Seit dem Hoch hat die Aktie nun fast drei Viertel ihres Wertes verloren. Trotzdem will sie nach wie vor kaum jemand haben. In 56 wikifolios wurde die Aktie in den letzten 30 Tagen gehandelt – in 34 wikifolios (das entspricht 60,7 Prozent) wurde die Position verringert oder vollständig abverkauft.

Sell: 2 Tech-Aktien, die die Community verkauft

Im Unterschied dazu hat sich der E-Auto-Pionier Tesla relativ lange wacker geschlagen. Mittlerweile handelt die Aktie aber ebenfalls bereits mehr als 43 Prozent unter ihrem Hoch. Die wikifolio Community glaubt scheinbar noch nicht an einen guten Einstiegszeitpunkt. Seit Jahresanfang wurde das Papier in 406 wikifolios gehandelt – in gut 59 Prozent wurde die Position verkleinert. In den letzten 30 Tagen blieb die Sell-Quote unverändert bei 58 Prozent.

Vor etwa vier Wochen gab sich Christian Scheid ( Scheid), der sein wikifolio Special Situations long/short bislang verlustfrei durch den Bärenmarkt navigiert hat, wenig zuversichtlich: „Die Tesla-Aktie hat sich in Dollar gerechnet gegenüber dem Rekordhoch beinahe halbiert. Kein Wunder: Wegen der abzusehenden Rohstoffknappheiten dürfte es Tesla schwer haben, sein hohes Wachstumstempo in den kommenden Jahren zu halten. Angesichts dessen ist die Aktie viel zu teuer. Zudem verliert Tesla-Chef Elon Musk zunehmend das Vertrauen der Anlegergemeinde. Ich sehe die Aktie als klaren Verkauf und werde – wie in den letzten Tagen schon mehrfach passiert – versuchen, mit Short-Investments von weiteren Rücksetzern zu profitieren.“

Comeback der Tech-Käufer?

Netflix und Tesla zeigen, dass nicht alle Tech-Aktien wieder auf der Einkaufsliste stehen. Die Stimmung aber hellt sich auf. In einem Voting haben wir die Community gefragt, ob Tech-Aktien jetzt ein Kauf sind. 45 Prozent sagen „ja, auf längere Sicht definitiv“. Und weitere 38 Prozent kaufen immerhin ausgewählte Einzeltitel.

Wir haben uns die meistgehandelten Tech-Aktien der letzten 30 Tage genauer angesehen – das sind die 6, die aktuell auf den Einkaufslisten der Trader ganz oben zu finden sind.

Die 6 Top Picks der letzten 30 Tage

Eine Trendwende gibt es zum Beispiel beim Chip-Giganten Nvidia zu vermelden. Während die Aktie seit Jahresanfang in den wikifolios eher abgebaut wurde, steht auf Sicht der letzten 30 Tage ein Kaufüberhang zu Buche.

Gekauft haben die Nvidia-Aktie zum Beispiel Jörn Remus ( Nordmann2015) für sein wikifolio Nordstern oder Christian Mallek ( SIGAVEST) von der SIGAVEST Vermögensverwaltung für das wikifolio VV Aktien flexibel. Mallek erklärt: „Wir kaufen Nvidia wieder zurück. Die fundamentale Bewertung ist deutlich zurückgekommen und der Kurs kann auf dem aktuellen Niveau einen Boden bilden. Nvidia ist hervorragend für die Herausforderungen des digitalen Zeitalters gerüstet und einer der führenden Chip-Hersteller weltweit.“

Nach massiven Kurseinbrüchen schlagen die wikifolio-Trader außerdem bei Zoom oder der deutschen Siltronic zu. Bei Siltronic sorgte Anfang des Jahres eine gescheiterte Übernahme für Aufregung. GlobalWafers aus Taiwan wollten die Deutschen übernehmen, um die Präsenz in Europa zu stärken und weiter auszubauen. Beide Unternehmen stellen Siliziumscheiben her, aus denen Mikrochips produziert werden. Die Zustimmung durch das Bundeswirtschaftsministerium blieb aber aus und auch vor Gericht konnte GlobalWafers keinen Erfolg erringen. GlobalWafers hatte sein Angebot für Siltronic zuvor zweimal erhöht – zuletzt auf 145 Euro pro Aktie. Aktueller Kurs: 73 Euro.

Ingo Reeps ( Checkitout) hat die Siltronic-Aktie im Monatsverlauf zur größten Position seines wikifolios Special Investments 1 aufgebaut, das zu über 50 Prozent aus Cash besteht. Der Trader argumentierte: „Obwohl der Kauf durch GlobalWafers politisch nicht erwünscht war (m.E. zu Recht), bleibt eine Übernahme wahrscheinlich.“

Stefan Waldhauser ( stwBoerse) hat unterdessen bei der Zoom-Aktie in der jüngeren Vergangenheit gleich mehrfach nachgekauft – zuletzt in der ersten Juni-Woche. Mittlerweile ist die Gewichtung im wikifolio High-Tech Stock Picking auf fast acht Prozent angewachsen. Er kommentierte dazu wie folgt: „Meine These ist, dass Zoom sich aufgrund seiner Finanzkraft in den kommenden Jahren erfolgreich vom One-Trick-Pony zum Enterprise Software Vendor weiterentwickeln kann und die Zoom-Aktie nach ca. 80 Prozent Kursverlust auf dem aktuell erreichten Niveau von rund 100 US-Dollar sehr attraktiv bewertet ist.“

Mehr dazu im „Video-Quick-Check der Zoom-Aktie“ von Waldhauser.

