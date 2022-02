Allzeithoch! Diese wikifolios trotzen der Marktschwäche

Wer im laufenden Jahr ein dickes Minus im Depot zu beklagen hat, befindet sich in guter Gesellschaft. Alle großen Indizes weisen 2022 Verluste auf – verhagelt hat es angesichts der teuren Bewertung und der steigenden Zinsen vor allem die US-Technologiewerte. Der Nasdaq 100 hat seit Jahresanfang fast 16 Prozent verloren.

Index Perf. YTD (%) Nasdaq 100 -15,95 SDAX -13,82 DAX -7,15 STOXX Europe 600 -6,11

Weniger schmerzhaft fallen die Verluste bislang in Europa aus. Hier wurden die Anleger vermehrt bei unterbewerteten Unternehmen mit solidem Geschäftsmodell fündig, die sich in der Korrektur bislang als sehr widerstandsfähig erwiesen haben.

Banken, Rohstoffe und Tourismus

Und natürlich gibt’s selbst im aktuellen Umfeld die richtigen Pferde. Steigende Zinsen spielen etwa den Banken in die Hände. Der Stoxx Europe 600 Banks Index liegt seit Jahresanfang gut acht Prozent im Plus. Und dass der Ölpreis steigt, freut die totgesagte Öl-Branche, deren Aktien 2022 ebenfalls deutlich zulegen konnten. Außerdem schlägt sich die Tourismus-Branche besser als der Schnitt.

Erfolgreich navigieren kann man also auch durch diesen Sturm. Wir holen exemplarisch einige wikifolio-Trader vor den Vorhang, denen das gelungen ist – und zwar mit den richtigen Aktien und der richtigen Strategie. Kapitalerhalt ist wie in jeder Korrektur das A und O, denn so wird der Grundstein für die folgende Erholungsrally gelegt.

Top Hedge – der Name ist Programm

Vor allem Trader, die in ihren wikifolios besonders flexibel auf unterschiedliche Marktgegebenheiten reagieren können, tun sich in schwierigen Zeiten besonders hervor. Ralph Markus Sonderhüsken ist einer davon. Sein wikifolio Top Hedge notiert nahe Allzeithoch. Seit Jahresbeginn liegt es 1,3 Prozent im Plus – eine beeindruckende Leistung, wenn man die Performance der Indizes (siehe Tabelle oben) bedenkt.

Warum sich sein wikifolio so gut geschlagen hat? Sonderhüsken kommentierte kurz vor Weihnachten letzten Jahres wie folgt: „Es mehren sich Belastungsfaktoren und Inflation frisst sich weiter fest. Das Dilemma könnte sich sehr negativ auf die Finanzmärkte auswirken, wo abnehmende Risikoneigung und abnehmender Notenbanktreibstoff zusammentreffen. Angesichts perspektivisch höherer Zinsen und schwächer wachsender Wirtschaft ein Szenario für echte Crashs.“

Sein wikifolio besteht folgerichtig zu fast 40 Prozent aus Cash. Weitere 46 Prozent stecken in großteils deutschen Aktien, die den Trader aus charttechnischer und fundamentaler Sicht überzeugen. Darüber hinaus geht er immer mal wieder kleinere Long- und Short-Spekulationen auf diverse Indizes ein. Und zu guter Letzt ist der Xtrackers MSCI World Energy ETF seit Ende 2021 Teil des wikifolios. Enthalten ist hier alles aus der Ölbranche, das Rang und Namen hat. Top-Holdings sind die US-Giganten Exxon Mobil und Chevron . Seit Jahresanfang liegt der ETF über 19 Prozent im Plus.

Top Hedge Sonderfolio DE000LS9HXS4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +344,9 % seit 20.10.2015

+41,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 3.848.896,24 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +20,2 Prozent

Value hausgemacht – und gegen Wertverlust abgesichert

Holger Degener bevorzugt Aktien mit hoher Eigenkapitalquote und hoher Dividendenrendite, die zudem auch noch unterbewertet sein sollen. Sein wikifolio Dividende und Eigenkapital Deutschland ist sehr stark diversifiziert und enthält dem Namen entsprechend größtenteils deutsche Werte. Seit 2012 fährt er diese Strategie, die sich im aktuellen Umfeld besonders bewährt.

Nur mit der Aktienauswahl und ganz ohne spekulative Elemente rund um Optionsscheine oder Zertifikate schafft Degener es den Markt zu schlagen. Seit Jahresanfang liegt sein wikifolio lediglich 3,1 Prozent im Minus. Der DAX als Vergleichsindiz hat mehr als das Doppelte verloren. Auf Jahressicht fällt die Leistung besonders ins Auge. Um 19 Prozent verteuerte sich Dividende und Eigenkapital Deutschland, der DAX indes schaffte nur knapp sieben Prozent.

Dividende und Eigenkapital Deutschland Schneeleopard DE000LS9AKT4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +327,8 % seit 03.06.2012

+17,4 % 1 Jahr 0,63 × Risiko-Faktor

EUR 5.368.949,08 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +16,4 Prozent

Bereit für die Erholung – wikifolios nahe Allzeithoch

Holger Degener und Ralph Markus Sonderhüsken sind nur zwei Trader, die beweisen, wie man mit gänzlich unterschiedlichen Strategien auch in schwierigen Phasen erfolgreich sein kann – eine Auswahl weiterer Top-wikifolios 2022, die nahe Allzeithoch notieren, enthält die folgende Liste.