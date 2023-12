„Big is beautiful“ – das sind die besten Wasserstoff-Aktien

Die Aktienkurse der reinen Wasserstoff-Unternehmen – der sogenannten „Pure Plays“ – kann sich selbst der hoffnungsvollste Investor aktuell nur schwer schönreden. Erinnern wir uns an den Branchen-Boom 2020/2021: Der Hype trieb etwa die Plug Power-Aktie auf 70 US-Dollar. Heute notiert der US-Brennstoffzellenhersteller bei gerade einmal 4,8 Dollar. Der Börsenwert schrumpfte von über 40 Milliarden Dollar auf aktuell nur mehr knapp 3 Milliarden.

Schlechte Stimmung

Das Schicksal von Plug Power ist kein Einzelfall: Von den 20 in unserem Aktien-Check vertretenen Titel notieren 17 seit Jahresanfang im Minus – so mancher Kurs hat sich 2023 (erneut) halbiert. Die schlechte Stimmung unter Börsianern ist das eine.

Der Klimawandel, dessen Bekämpfung ganz oben auf der Prioritätenliste der Politik steht, das andere. 2021 hat die EU die Klimaneutralität, das heißt das Ziel, bis 2050 keine Nettoemissionen mehr zu verursachen, rechtsverbindlich gemacht. Dem „grünen Wasserstoff“ wird dabei eine bedeutende Rolle beigemessen. Er wird durch die Elektrolyse von Wasser unter Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt und erzeugt bei seiner Produktion keine Treibhausgase. So weit, so gut.

Hervorragende Aussichten

Derzeit trägt Wasserstoff nur 2 % zum Energiemix in der EU bei und er wird zudem fast zur Gänze durch fossile Brennstoffe erzeugt („grauer Wasserstoff“), die jährlich bis zu 100 Millionen Tonnen CO₂ freisetzen. Das soll sich bis 2050 ändern: Grüner Wasserstoff könnte dann 20 % des erneuerbaren Energiemixes der EU ausmachen und 20 bis 50 % des Energiebedarfs im Verkehr und 5 bis 20 % in der Industrie decken.

Regierungen auf der ganzen Welt haben sich zu Wasserstoffinitiativen verpflichtet, um ihre Klimaziele zu erreichen. Dies legt den Grundstein für hohe Wachstumserwartungen für den grünen Wasserstoffmarkt weltweit. Roel Houwer, Senior Product Manager von VanEck

Das sagt aber nicht nur die EU. Laut dem Bloomberg New Energy Outlook 2020 könnte grüner Wasserstoff bis 2050 24 % des weltweiten Energiebedarfs decken. Und beim Beratungshaus Deloitte schätzt man, dass der Markt für grünen Wasserstoff von 4,5 Milliarden US-Dollar 2022 auf 1,4 Billionen US-Dollar im Jahr 2050 anwachsen wird. Es bleibt also gerade noch genug Zeit, um die Branche einem Aktien-Check zu unterziehen und die besten Titel zu küren.

Die Sieger des Aktien-Check

Platz 7: Orsted Orsted ist kein reines Wasserstoff-Unternehmen. Die Deutschen entwickeln, bauen und betreiben vorrangig Windparks. Orsted verfolgt aber auch ehrgeizige Pläne, um den Einsatz von grünem Wasserstoff zu beschleunigen. Platz 6: SFC Energy SFC Energy liegt als bestplatziertes reines Wasserstoff-Unternehmen auf Platz 6 des Aktien-Checks. Der Münchener Brennstoffzellenhersteller konnte seinen Umsatz 2022 um 33 % steigern und … schreibt Gewinne. 2 Millionen blieben im letzten Jahr unterm Strich übrig. Platz 5: 2G Energy 2G Energy bietet Blockheizkraftwerke an – das sind Anlagen, die gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen. Bereits 2014 nahm 2G das erste mit 100 Prozent Wasserstoff betriebene BHKW in Betrieb. Platz 4: Mitsubishi Chemical Mitsubishi Chemical ist ein Chemiekonzern, der u.a. verschiedene Kunststoffe herstellt. Die Japaner arbeiten zum Beispiel mit Shell gemeinsam an Wasserstoffprojekten in Kanada. Die Aktie konnte seit Jahresanfang deutlich zulegen. Platz 3: Air Liquide Das französische Unternehmen Air Liquide bildet mit Linde und Air Products ein Oligopol auf dem weltweiten Industriegase-Markt. Außerdem bauen sie allesamt ihre Wasserstoff-Aktivitäten aus. Platz 2: Linde Linde ist im Bereich Industriegase Weltmarkführer. Insofern verwundert nicht, dass die Community vor allem die Wettbewerbsposition als herausragend einstuft. Aber auch sonst überzeugt Linde. Platz 1: Air Products & Chemicals Der Sieger des Aktien-Checks ist Air Products & Chemicals. Die wikifolio Community schätzt vor allem das Geschäftsmodel, das Management und die finanzielle Risikotragfähigkeit des Unternehmens.

Mit Air Products & Chemicals, Linde und Air Liquide überzeugen 3 Unternehmen die Community, die – anders als die „Pure Plays“ – profitabel sind, viele Milliarden schwer und deren (grüne) Wasserstoff-Zukunft gerade erst begonnen hat.

3 Milliarden-Konzerne auf dem Siegerpodest

Die 3 Sieger sind allesamt in erster Linie Hersteller und Händler von Industriegasen. Linde ist mit einem Börsenwert von knapp 176 Milliarden Euro der größte von ihnen.

Was sind Industriegase? Hier eine kleine Erinnerung an das unliebsame Periodensystem aus dem Schul-Unterricht und die chemischen Elemente: Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Helium und natürlich auch Wasserstoff uvm. Wir begegnen ihnen täglich (nicht nur dem Sauerstoff, der als hergestelltes Industriegas zum Beispiel in Beatmungsgeräten verwendet wird). Mit Helium werden Ballons für die Geburtstagsfeier gefüllt, Kohlendioxid und Stickstoff sorgen für das wichtige Schäumen des Bieres und Argon trägt zum Beispiel dazu bei, dass die Glühbirne glüht. Industriegase werden in so gut wie jeder Branche eingesetzt.

Die 3 Industriegase-Giganten nehmen Milliarden in die Hand, um die Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff auszuweiten. Aktuell stellen sie allerdings großteils grauen Wasserstoff her.

Finanzielle Risikotragfähigkeit als Um und Auf

Dass Air Products, Linde und Air Liquide den Aktien-Check gewinnen, überrascht die wikifolio Trader Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS) und Stefan Krick ( Stevox) nicht. Sie beide haben sich der Wasserstoff-Zukunft mit ihren wikifolios Investment in Wasserstoff Aktien und Wasserstoff & Brennstoffzellen verschrieben. „Nachdem sich die Wasserstoffwerte seit Anfang 2021 in einer sehr extremen Baisse befinden, verwundert es mich kaum, dass die solidesten Titel aus dem Sektor die ersten drei Plätze belegt haben“, kommentiert Schwarz. Allerdings, so der Trader, macht das Wasserstoff-Geschäft bei diesen drei Unternehmen aktuell einen sehr geringen Teil aus.

Die Community setzt auf den Ausbau und die Zukunft. Selbst die Gegenwart spielt den großen Namen in die Hände, bestätigt Krick: „Im aktuellen Zinsumfeld wollen die Investoren lieber in solide Unternehmen mit wenig Schulden und konstant positivem Cash-Flow investieren. Davon sind die ‚Pure Plays‘ wie Plug Power oder Ballard Power sehr weit entfernt.“ Krick hat sich vor rund 1 Jahr von allen reinen Wasserstoff-Unternehmen im wikifolio getrennt, mit einer Ausnahme: SFC Energy, Platz 6 im Check. „Im Nachhinein die richtige Entscheidung“, sagt er.

Tatsächlich punkten die Sieger-Aktien an allen Fronten des Aktien-Checks, der Abstand zum Rest der Branche zeigt sich aber vor allem beim Geschäftsmodell und der finanziellen Risikotragfähigkeit. Sowohl Schwarz als auch Krick halten Air Liquide und Linde in ihren wikifolios. Schwarz schätzt dabei vor allem die attraktive Dividende und die geringe Volatilität. „Auch Air Products & Chemicals wäre eine solide Wahl mit ansprechender Dividende, selbst wenn das US-Unternehmen aktuell nicht im wikifolio vertreten ist. Spannend finde ich, dass alle drei Titel vom Kurs-Gewinn-Verhältnis her ähnlich bewertet sind.“

wikifolio Trader Patrick Kranz ( Larry) setzt in Invest Only In The Best! ebenfalls auf Linde und Air Liquide: „Industriegase sind zwar auch etwas zyklischer, aber beide Unternehmen sind super solide und überzeugen seit Jahrzehnten, bieten Gewinn- und Dividendenkonstanz, sowie ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis bei moderater Volatilität. Die breite Aufstellung über viele Branchen und Länder hinweg erklärt auch die hohe Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells, gepaart mit oft langfristigen Lieferverträgen. Die Nachfrage nach Sauerstoff in der Medizin, Stickstoff in der Lebensmittelbranche und grünem Wasserstoff besonders als Teil der Energiewende steigt immerzu, sodass beide noch genug Platz zum Wachsen haben sollten.“

Solide Basis + Zukunftspotenzial

Krick summiert: „Die 3 Unternehmen sind seit Jahrzehnten am Markt etabliert und bilden quasi ein Oligopol. Wer Industrie- und Prozessgase haben will, kommt an ihnen nicht vorbei.“ Und, darum geht’s im Aktien-Check ja vorrangig, die Wasserstoff-Umsätze steigen, so Krick: „Investoren können sich an soliden Unternehmen beteiligen und bekommen zusätzlich noch die Wachstumsaussichten des Wasserstoffgeschäfts on top.“ Außerdem werden die 3 Sieger-Titel von den Aktien-Check-Teilnehmern als unterbewertet eingestuft. Demnach zählen sie – neben 2G Energy – zu den attraktivsten Titeln des Checks.

Es verwundert nicht, dass Air Products & Chemicals, Linde und Air Liquide, mit einem aktuellen Anteil von jeweils gut 8 % auch im Wasserstoff-ETF von VanEck vertreten sind. Insgesamt besteht der ETF aus 26 Positionen. Neben den 3 Blue Chips erhalten Investoren Zugang zu den bedeutendsten Pure Play-Unternehmen.

