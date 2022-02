Nach der Zinswende

Negativzinsen scheinen zum Auslaufmodell zu werden. Daran wird auch die EZB, trotz ihrer „taubenhaften“ Grundhaltung, auf Dauer nicht vorbeikommen. Sogar im Laufzeitenbereich von fünf Jahren schafften die Zinsen den Sprung ins Plus – nach mehreren Jahren mit Negativrenditen. Auch die Spreads zu den südeuropäischen Euro-Ländern vergrößerten sich zuletzt fühlbar.

Themen für Kursfantasie

Natürlich ging diese Entwicklung auch an den Aktienmärkten nicht spurlos vorüber und zeigte sich unter anderem in einer deutlich angestiegenen Volatilität. Dazu kamen geopolitische Spannungen mit Russland und wachsende Sorgen vor einer neuen Rezession. Besonders einige hoch bewertete NASDAQ-Titel wurden regelrecht abverkauft, besonders, wenn der weitere Ausblick die Erwartungen nicht erfüllen konnte. Ob die relative Outperformance traditioneller Aktien allerdings anhalten wird, darf bezweifelt werden, denn zuletzt stabilisierten sich die Tech-Aktien bereits wieder. Themen mit Kursfantasie sind für die meisten Anleger einfach attraktiver als reine Defensivanlagen.

Grundlastfähig mit Spitzenperformance

Seit Monaten kennen die Energiepreise nur eine Richtung. Und dieses Preissignal beschleunigt auch die Suche nach Alternativen. Dabei schält sich Wasserstoff zunehmend als ein aussichtsreicher Ersatz mit Grundlastfähigkeit heraus. Für einen möglichen Siegeszug dieser Technologie ist Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS ) mit seinem wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien bestens gerüstet und setzt für die konkrete Aktienauswahl auf fundamentale Kriterien: Neben den Wachstumsaussichten sollen auch Bewertungskennziffern wie das Kurs/Gewinn-Verhältnis oder das Discounted-Cash-Flow-Verfahren (DCF) in die Entscheidungsfindung einfließen. Durch seinen mittel- bis längerfristigen Anlagehorizont soll eine zu starke Handelsaktivität vermieden werden. Idealerweise beschränkt sich Schwarz daher auf vier Umschichtungen pro Jahr. In dem nahezu vollständig investierten und breit diversifizierten wikifolio bilden aktuell Bloom ​ Energy , Plug Power , Siemens Energy und Ballard Power die größten Einzelpositionen. Seit der Auflegung im September 2018 erwirtschaftete Schwarz so insgesamt 246 %, was einer atemberaubenden jährlichen Durchschnittsrendite von 44,1 % entspricht.

Investment in Wasserstoff Aktien ARMEGAS DE000LS9NE38 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +241,4 % seit 11.09.2018

-7,5 % 1 Jahr 0,89 × Risiko-Faktor

EUR 13.546.451,37 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +44,1 Prozent

Marken, die jedes Kind kennt

Mit dem wikifolio Top Global Brands setzt die Albrech & Cie. Vermögensverw. AG ( AlbrechCieAG ) auf ein Thema, das eigentlich nie aus der Mode kommt – internationale Topmarken. Die Grundidee ist, dass steigende Markenwerte mit anziehenden Aktienkursen einhergehen. International führende Unternehmen werden dabei ergänzt durch wachstumsstarke regionale Marken. Zusätzlich sollten die kurzfristigen Ertragserwartungen einen steigenden Trend aufweisen. Als weitere Auswahlkriterien dienen eine relativ niedrige Verschuldung, sowie hohe operative Margen und Free-Cash-Flow-Renditen. Schwerpunktmäßig wird zwar in die BigCaps dieser Welt investiert, aber auch MidCaps, welche die strengen Standards erfüllen, werden beigemischt. Als Zielgröße soll das wikifolio 40 Titel enthalten und stets zu 90 bis 100 % investiert sein. Aktuelle Beispiele sind neben den Aktien von Tesla und Apple auch die Anteilscheine von Pepsico und Coca Cola – Marken, die jedes Kind kennt. Seit der Auflegung Ende März 2014 erwirtschaftete AlbrechCieAG hier insgesamt 168 % bzw. durchschnittlich 13,4 % im Jahr.

Top Global Brands AlbrechCieAG DE000LS9CHS8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +160,9 % seit 31.03.2014

-1,8 % 1 Jahr 0,63 × Risiko-Faktor

EUR 1.415.610,47 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +13,4 Prozent

Technologie vor Aufholjagd?

Die US-Technologiewerte hatten zum Jahresauftakt einen schweren Start. Umso interessanter erscheint vor diesem Hintergrund die Spekulation auf eine Aufholjagd nach dem Sell-Off. Dafür ist Wilfried Schopges ( diamant ) mit seinem wikifolio Succestecbrands bestens positioniert. Das auf den amerikanischen Markt ausgerichtete wikifolio soll vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Technologie und Informatik investiert werden. Neben führenden NASDAQ-Werten wie Microsoft , Alphabet und Nvidia finden sich auch Werte aus der zweiten Reihe wie Crowdstrike , Veeva und Zscaler im Portfolio. Obwohl die Ausrichtung grundsätzlich mittelfristiger Natur ist, nutzt Schopges die erhöhte Volatilität der Tech-Titel auch gerne für profitable Trades. ETFs oder Hebelinstrumente kommen allerdings nicht zum Einsatz, so dass ausschließlich Long-Engagements in Einzelaktien eingegangen werden. Für eine überragende Performance von +384 % seit der Auflegung im März 2013, entsprechend einer jährlichen Durchschnittsperformance von +19,3 %, reicht das aber allemal.

Succestecbrands diamant DE000LS9CWS7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +365,7 % seit 14.03.2013

-3,1 % 1 Jahr 0,80 × Risiko-Faktor

EUR 1.109.574,00 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +19,3 Prozent

Was kommt?

Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten Am Dienstag erfolgt die Veröffentlichung der ZEW Lageeinschätzung und der vielbeachteten ZEW Konjunkturerwartungen für Deutschland, sowie die Bekanntgabe der deutschen Verbraucherpreisindizes. Für die USA stehen am selben Tag die Erzeugerpreise auf dem Programm. Mittwochabend wird dann das FOMC-Protokoll der Fed veröffentlicht, das weitere Anhaltspunkte für den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank enthalten könnte. Am Donnerstag werden dann die US-Arbeitsmarktdaten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.