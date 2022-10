Dollar trotzt dem Sturm

So musste in England die Notenbank abermals eingreifen und die japanischen Währungshüter halten die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen wie festgenagelt bei maximal 25 Basispunkten. Beiden Währungen bekam das nicht gut. Auf der anderen Seite sprechen die US-Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag für eine weiter restriktive Politik der amerikanischen Notenbank. Nahezu täglich versichern die Gouverneure der Distriktbanken, dass es bis zum Jahresende weitere Zinsanhebungen in den Korridor von 4,0 % bis 4,5 % geben wird.

König Dollar – mit Konsequenzen

Die Kehrseite dieser Politik spüren viele Länder und Unternehmen. Der starke Dollar verteuert nicht nur die Einfuhren, er drückt auf die Margen, treibt Konsumgüterpreise und die Kosten für den Kapitaldienst. Erinnerungen an Nixons Finanzminister John Connally werden wach: „It`s our currency, but it`s your problem“. Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem. Und er ist längst nicht für alle ein Problem: Amerikanische Unternehmen und Verbraucher sind beispielsweise aktuell vor übermäßig steigender Importinflation geschützt. Anleger in Europa wiederum profitieren vom Rückenwind jener Investition, die ursprünglich auf US-Dollar lauten.

Diversifizierter Dollarprofiteur

Mit dem wikifolio Invest Only In The Best! präsentiert Patrick Kranz ( Larry) Unternehmen, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Diese sind beispielsweise Marktstellung und Krisenfestigkeit, Wachstumsstärke und eine solide Bilanz mit kontinuierlichen Dividendenzahlungen. „Larry`s“ Ziel ist der langfristige Vermögensaufbau vor dem Hintergrund einer niedrigen Umschlagshäufigkeit. Sein Anlagefokus sind die weltweiten Aktienmärkte, wobei er seine Kandidaten überwiegend aus Nordamerika rekrutiert. Einzeltitel aus den Emerging Markets ergänzen sein wikofolio. Kranz wählt Titel mit Hilfe der fundamentalen Analyse, wobei Free Cashflow, KGV oder auch Kapitalrenditen wichtige Kriterien darstellen. Offensivere Werte nutzt „Larry“ zur Ergänzung. Die zugrundeliegenden Basistrends für die Aktienauswahl sind neben Demographie und Effizienz auch Inflation und Wohlstandswachstum. Das zu 99,6 % investierte wikifolio ist in 82 Aktien veranlagt, wobei die fünf größten Positionen ( Microsoft, Novo Nordisk, Alphabet, Mastercard und Visa) insgesamt 17 % auf sich vereinen. Seit Auflegung im August 2012 erwirtschaftete Kranz mit “Invest Only In The Best!” insgesamt rund +235 % beziehungsweise +12,6 % im langjährigen Jahresdurchschnitt.

-6,6 % 1 Jahr 0,50 × Risiko-Faktor

Solider Sparmeister

Eine tendenziell höhere Konzentration fährt Markus Buchner ( Sparmeister) in seinem wikifolio Solides Wachstum. Buchner zielt dabei auf solide Unternehmen mit einem starken Wachstum sowohl was den Kurszuwachs betrifft als auch hinsichtlich der Dividende. Zudem sollen die in Frage kommenden Unternehmen eine marktführende Stellung besitzen. Bei einem breiten Branchenmix legt „Sparmeister“ seinen Fokus eigentlich auf Europa, wobei in seinem wikifolio jedoch sehr viele internationale Qualitätswerte zu finden sind. Das mit 99,9 % ebenfalls voll in Aktien investierte wikifolio beinhaltet momentan 49 Aktien, wobei die Top-3 ( Amazon, LVMH, Alphabet) 38,8 % des Gesamtwertes auf sich vereinen. Weitere namhafte US-Titel wie Mastercard, Apple und Microsoft finden sich auf den nachfolgenden Plätzen. Die Aktie von LVMH ist mit 15,3 % die größte Einzelposition aus Europa. Die letzten Käufe gegen Ende September entfielen auf die Aktien von Rio Tinto, Logitech und Barrick Gold. Seit der Auflegung im Januar 2012 steigerte Buchner den Wert um knapp +182 % und erwirtschaftete so einen durchschnittlichen Jahresertrag von +10,2 %.

-15,2 % 1 Jahr 0,65 × Risiko-Faktor

Sicherheit geht vor

Mit seinem wikifolio BaumbergTrading verfolgt Uwe Jaennert ( GordonGekko74) momentan eine eher vorsichtige Strategie bei zuletzt relativ geringer Handelsaktivität. Mit einer Investitionsquote von nur 17,4 % deckt Jaennert drei Aktien aus Deutschland ab. Neben Energiekontor sind dies Adva und Bijou Brigitte. Den Rest seines wikifolios hält „GordonGekko74“ im Trockenen mit einer Cash-Quote von satten 82,6 %. Zur Titelauswahl bedient sich Jaennert der fundamentalen Analyse, wobei sein Augenmerk auf der Geschäftsentwicklung, also den Geschäftszahlen, Kooperationen und der Auftragslage liegt. Flankiert wird der Auswahlprozess durch die Berücksichtigung des Newsflows, der genauso positiv sein muss wie das Chartbild. Zur Recherche nutzt „GordonGekko74“ Wirtschaftszeitungen und den persönlichen Austausch mit Marktteilnehmern. Sein langfristiges Performance-Ziel definiert er mit +10 % pro Jahr und mehr, wobei die Schwankungen des wikifolios geringer ausfallen sollen als die des Gesamtmarktes. Mit Blick auf seine Historie hat er dieses Ziel locker erreicht. Seit Auflegung im Januar 2015 legte „BaumbergTrading“ um mehr als +183 % zu und erwirtschaftete so einen durchschnittlichen Jahresertrag in Höhe von +14,5 %.

-2,8 % 1 Jahr 0,28 × Risiko-Faktor

Was kommt?

Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten Die Berichtswoche startet am Montag mit der Veröffentlichung der Industrieproduktion in Japan, bevor am Dienstag in China die Einzelhandelsumsätze und Wachstumszahlen bekannt gegeben werden. In Deutschland dürfte die ZEW-Umfrage Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Am Mittwoch stehen in Amerika die Verbraucherpreise, die Baubeginne und Baugenehmigungen, sowie das Beige Book der Fed auf der Agenda. Gerade von letzterem dürften Impulse für die weitere Notenbankpolitik und den Dollarverlauf ausgehen. Am Donnerstag folgen die Erzeugerpreise für Deutschland und die Arbeitsmarktdaten für die USA. Die Berichtswoche schließt am Freitag mit den Daten zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone.

