35 Jahre durch dick und dünn

Ganze elf Gesellschaften sind seit dem Start ununterbrochen dabei. Im September 2021 wurde der Index auf 40 Mitglieder erweitert. Unter den bedeutenden Aktienindizes ist der DAX einer der wenigen, der als Performanceindex konstruiert ist, und damit auch die Dividenden enthält. Der neue Index war seinerzeit auch als Gradmesser für den Zustand der deutschen Wirtschaft gedacht. Als Erfinder gilt übrigens Frank Mella, seinerzeit Redakteur bei der Börsen-Zeitung.

Folgt mir gerne auf LinkedIn oder Twitter!

Eine (fast) lupenreine Erfolgsgeschichte

Es gäbe sicher die eine oder andere Anekdote rund um den DAX zu erzählen, doch Trader erfreuen sich vor allem an Zahlen – und die haben es in sich: Vor 35 Jahren wurde der DAX mit einem Stand von 1.164 Punkten eingeführt. Sein Allzeithoch von 16.427,42 Punkten erreichte er Mitte Juni 2023. Hätte man beim Start in „DAX-Aktien“ investiert und diese bis heute gehalten, hätte sich das Depot mehr als verdreizehnfacht. Auch in diesem Jahr läuft es bislang gut. Die Performance liegt bei rund +13 %. Dass es trotzdem immer noch besser geht, zeigen einige wikifolio-Trader, über die wir in diesem Beitrag berichten.

Solider Substanzzuwachs

Ansprechende Erträge mit möglichst geringen Schwankungen produzieren, wer möchte das nicht? Hardy Josef Hermann ( Turmblick) hat mit seinem wikifolio Substanz plus Soliditaet eine konkrete Strategie entwickelt, um dieses Ziel zu erreichen. So setzt er vor allem auf Wohnimmobilienaktien, sowie auf dividendenstarke Einzeltitel zu Diversifikationszwecken. Nach seiner Erfahrung funktioniert diese Mischung auch in Schwächephasen des Marktes. Dem wikifolio können zudem Fonds oder ETFs beigemischt werden. Hermanns Anlagehorizont ist eher langfristig – zwischen ein bis drei Jahre Haltedauer strebt er an. Bei der Kaufentscheidung orientiert er sich primär an den Ergebnissen seiner Fundamentalanalysen. Zusätzlich macht er sich die Ergebnisse der Globalanalyse zunutze. Aktuell besteht sein wikifolio zu 84 % aus insgesamt 43 Einzelaktien. Die größte Position ist Microsoft mit einem Depotanteil von 7 %. Weitere 13,1 % seines Kapitals sind in fünf ETFs investiert, u.a. in einen DB DAX ETF. Die verbleibenden 2,9 % hält er als Cash. Seit Start des wikifolios im Mai 2014 bringt er es auf eine Gesamtrendite von +123 %. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Performance von erfreulichen +9,2 %.

Substanz plus Soliditaet Turmblick DE000LS9NRV8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +121,1 % seit 27.05.2014

-0,8 % 1 Jahr 0,51 × Risiko-Faktor

EUR 236.242,32 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +9,2 Prozent

Schlag den DAX!

Auch im wikifolio SmallCap Dividende Plus von Michel Tesmar ( Mitsch) spielen Dividenden eine besondere Rolle, da sie seiner Meinung nach bis zu einem Drittel der Performance ausmachen können. Dabei ist ihm die Aussicht auf steigende Dividenden wichtiger als die Dividendenhöhe zum Zeitpunkt des Kaufes. Der Fokus soll grundsätzlich auf deutsche Nebenwerte gelegt werden, da Tesmar dort die größten Renditechancen vermutet. Es können jedoch auch aussichtsreiche internationale Aktien oder schwankungsarme Blue-Chips beigemischt werden. ETFs auf den DAX gehören ebenfalls zu seinem Anlageuniversum, genauso wie Hebelprodukte. Wichtiges Kriterium für eine Kaufentscheidung ist eine fundamentale Unterbewertung, die sich beispielsweise anhand von Kennziffern wie KGV, KBV, KCV oder EV/EBITDA zeigt. Des Weiteren ist ihm ein geringer Verschuldungsgrad wichtig, ebenso wie stabile Wachstumsraten und ein positiver Unternehmensausblick. Sein explizites Anlageziel ist es, den DAX auf Jahressicht zu schlagen. Im Moment besteht Tesmars wikifolio zu 87,2 % aus 27 Einzelaktien und zu 7,5 % aus zwei DAX-ETFs. Der Cash-Anteil beträgt 5,3 %. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von guten +12,7 % konnte er seit der Auflegung im Juni 2014 ein Plus von +198 % erwirtschaften.

SmallCap Dividende Plus Mitsch DE000LS9DRE5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +194,8 % seit 02.06.2014

+16,4 % 1 Jahr 0,61 × Risiko-Faktor

EUR 396.489,13 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +12,7 Prozent

Jenseits der Aktien

Philipp Weller ( Phillippoooo) strebt mit seinem wikifolio Multi-Asset Allokation einen langfristigen Wertzuwachs an. Das hört sich zunächst recht allgemein an. Doch spätestens beim Lesen seiner Handelsidee erkennt man, dass man es hier mit einer wohlüberlegten Strategie zu tun hat. Der zentrale Gedanke ist die Multi-Asset Allokation, mit der er auf wechselnde Marktsituationen optimal reagieren will. Im Vordergrund steht auch eine eher offensive Ausrichtung des wikifolios. So soll in attraktiven Marktphasen die Aktienquote hoch sein, bei vermehrtem Risiko sollen dagegen auch Shortpositionen aufgebaut werden. Als Entscheidungshilfe für einzelne Aktien/Assetklassen dient Weller die fundamentale Analyse (Geschäftsmodell, Finanzkennzahlen, Bewertung, Wettbewerbsfähigkeit, Angebot/Nachfrage, etc.). Darüber hinaus untersucht er quantitative und qualitative Indikatoren wie Konjunktur- und Zinsentwicklung, Fiskalpolitik oder die Inflation, um die jeweilige Marktattraktivität abzuschätzen. Sein wikifolio besteht aktuell zu 75,7 % aus 51 Einzelwerten und zu 24,2 % aus 15 ETFs. Auch er hält momentan einen DAX-Short-ETF. Der Lohn seiner Mühen ist eine durchschnittliche jährliche Performance von unglaublichen +27,7 %. Seit dem Start im Mai 2018 summiert sich damit der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen +258 %.

Multi-Asset Allokation Phillippoooo DE000LS9NF29 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +258,6 % seit 16.05.2018

+11,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 3.610.637,12 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +27,7 Prozent

Was kommt?

Richtig spannend wird die kommende Berichtswoche erst ab Dienstag: So werden in Großbritannien Arbeitsmarktdaten, Einzelhandelsumsätze und Durchschnittseinkommen ebenso veröffentlicht wie der Bericht zur Finanzstabilität der Bank of England. In Deutschland werden die neuen Verbraucherpreise und die aktuelle ZEW-Konjunkturumfrage präsentiert. Am Mittwoch sind die Augen dann auf die USA gerichtet, wo die Verbraucherpreise und das Fed Beige Book zur US-Wirtschaftslage auf dem Plan stehen. In Kanada entscheidet die Bank of Canada über den künftigen Leitzins. In Großbritannien und der Eurozone wird am Donnerstag über den Zustand der jeweiligen Industrieproduktion berichtet. Zudem werden die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Den Schlussakkord setzt am Freitag das US-Verbrauchervertrauen.

Keine News, Insights und Storys mehr verpassen! Jetzt den wikifolio Newsletter abonnieren!