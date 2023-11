Vorboten einer neuen Hausse?

Investoren halten nun weitere Zinserhöhungen für unwahrscheinlich. Stattdessen glauben sie, dass früher als erwartet erste Zinssenkungen bekannt gegeben werden könnten. Der Dow Jones schloss daraufhin +1,4 % fester und auch der DAX drehte am Mittwoch richtig auf. Er steht mittlerweile wieder über 15.700 Punkten, also mehr als 100 Punkte höher als noch Ende Oktober.

Ebenfalls stark nach oben ging es Mitte der Woche für die Aktie von Airbnb. Es war aber nicht nur die allgemeine Feierlaune, welche für den Kurssprung verantwortlich war. Vielmehr regte die Meldung über den Zukauf des Start-ups GamePlanner.AI die Fantasie der Investoren an. Das Geschäftsmodell der Unterkünfte-Plattform war durch Corona noch hochgradig gefährdet. Doch man hat die Krise überstanden und nun könnte Airbnb einer der ersten in der Reisebranche sein, der die Stärken von KI gewinnbringend für sich nutzt. Ebenfalls interessant: der Gründer von GamePlanner.AI, Adam Cheyer, war auch die treibende Kraft hinter Siri Inc., das von Apple aufgekauft wurde.

Wilfried Schopges ( diamant) hat einen ebenso pragmatischen wie einfachen Ansatz. Für sein wikifolio meinelieblinge wählt er Aktien und ETFs seiner Lieblingsmarken aus – also Unternehmen, deren Produkte er schätzt und selbst konsumiert. Es handelt sich vorrangig um werthaltige Waren und Dienstleistungen. Er nennt dieses Prinzip „kauf, was Du kennst und was gut ist“. Aus seiner Sicht werden die Aktien solcher Firmen langfristig erfolgreich sein. Das Anlageuniversum ist weltweit ausgerichtet. Dabei macht Schopges die Gewichtung der einzelnen Positionen von seiner jeweiligen Markteinschätzung abhängig. Bezüglich der Haltedauer ist er zwar mittelfristig orientiert, trotzdem sind zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen durchaus möglich. Bei seiner Entscheidungsfindung helfen ihm vielfältige Quellen, beispielsweise einschlägige Finanzportale und Marketinganalysen. Im Moment ist er voll investiert. Die 47 Einzelaktien bilden praktisch sämtliche Branchen ab. Beispiele sind Airbnb, Microsoft, Anheuser-Busch, Nike und Volkswagen. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von +8,8 % hat Schopges seit der Auflegung im Oktober 2013 ein Plus von erfreulichen +134 % erwirtschaftet.

Auf den Spuren einer Börsenlegende

Im Technologiesektor sieht Stefan Waldhauser ( stwBoerse) langfristig die größten Chancen. Sein wikifolio High-Tech Stock Picking ist gespickt mit aussichtsreichen Tech-Unternehmen, von denen die meisten im Silicon Valley beheimatet sind. Er investiert sowohl in unterbewertete Standardwerte als auch in spekulativere Nebenwerte. Oftmals handelt es sich dabei um schnell wachsende Firmen, die noch nicht profitabel sind. In solchen Fällen ist es zwar schwer, eine Fundamentalanalyse anhand der üblichen Bewertungskennzahlen durchzuführen, dennoch versucht Waldhauser den „fairen Wert“ so genau wie möglich abzuschätzen. Inspiriert ist seine Methodik durch Börsenlegende Peter Lynch. Sie folgt der allgemeinen Annahme, dass Aktienkurse um den fairen Wert mehr oder weniger stark schwanken, sich diesem aber langfristig immer wieder annähern. Bei entsprechenden Marktsituationen sollen Übertreibungen nach oben bzw. unten erkannt und durch konsequent antizyklisches Verhalten ausgenutzt werden. Die Charttechnik spielt meist nur beim Timing des Ein- und Ausstiegs eine Rolle. Aktuell befinden sich 15 Einzelwerte ( Airbnb, Alphabet, Pure Storage, Arista Networks u.a.) in seinem wikifolio – bei einem Cash-Anteil von 6,7 %. Der Wert legte im Jahresdurchschnitt um ordentliche +11,3 % zu, womit sich die Gesamtrendite seit Juni 2016 auf +122 % summiert.

Das Gesetz des Stärkeren

Auch Bernhard Derix ( MasterBuy) ist der Überzeugung, dass Zukunftstechnologien profitabler sind als andere Bereiche. Mit seinem wikifolio Bigplayer Zukunfttechnologien setzt er vor allem auf die Marktführer jener Kategorie. Dabei sieht er sich als Langfristinvestor. Entsprechend macht er Kauf- und Verkaufsentscheidungen nicht an hohen oder niedrigen Kursen fest. Schlüsselkriterium ist vielmehr, wie zukunftsträchtig ein Unternehmen bzw. sein Geschäftsmodell erscheint. Derix hält wenig von anderen Finanzinstrumenten und setzt seine Strategie ausschließlich mit Aktien um. Eine Einschätzung zur Entwicklung des Gesamtmarkts ist ihm zu unsicher, weshalb er versucht, stets voll investiert zu sein. Aktuell stehen ihm allerdings noch 10 % Cash für weitere Zukäufe zur Verfügung, um sein wikifolio aus 30 Einzelaktien zu erweitern. Seine größte Position ist „Jedermanns Liebling“ Nvidia. Es folgen Amazon, Microsoft und Alphabet. Außerdem hält auch er Anteilsscheine von Airbnb. Seit der Auflegung im September 2014 beläuft sich der Wertzuwachs des wikifolios auf überragende +334 %. Dies entspricht einer eindrucksvollen jährlichen Durchschnittsperformance von +17,3 %.

Was kommt?

Die kommende Berichtswoche startet am Montag mit der Veröffentlichung des deutschen Erzeugerpreisindex durch Destatis. Mit Spannung wird dann am Abend die Rede von Andrew Bailey, Gouverneur der Bank of England, erwartet. Die US-Fed präsentiert am Dienstag das FOMC-Protokoll. Am Mittwoch steht in Großbritannien die Anhörung zum Inflationsbericht auf der Tagesordnung, in den USA kommen gleich mehrere wichtige Themen dazu: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Auftragseingänge für langlebige Güter und die Verbraucherstimmungsindex von Reuters und der Universität of Michigan. Der Donnerstag steht im Zeichen des S&P Global PMI-Gesamtindex für Deutschland, Großbritannien und die Eurozone. Am Freitag ziehen die USA mit ihrer Veröffentlichung nach. Hierzulande stellt das ifo-Institut zum Wochenschluss noch den Geschäftsklimaindex und die aktuellen Geschäftsaussichten vor.

