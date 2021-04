Online-Shopping bleibt Wachstumsmarkt – nicht nur für Westwing

Bei Westwing wurde nach Ansicht der Berenberg-Analysten im abgelaufenen Jahr die Basis für eine stärkere Markenbekanntheit und anhaltendes Wachstum gelegt. Nach Veröffentlichung der 2020er-Zahlen kurz vor Ostern haben sie ihr Kursziel daher von 40 auf 45 Euro erhöht. Die Kollegen von Hauck & Aufhäuser taxieren den fairen Wert der gerade auf ein neues Allzeithoch bei gut 43 Euro gestiegenen Aktie sogar auf 56 Euro. Die bereinigte Gewinnmarge von 16,5 Prozent im vierten Quartal bewerten die Strategen als weitere positive Überraschung. Zudem wurden die ersten Zahlen des laufenden Jahres (Umsatz in Q1 verdoppelt) ebenso positiv wahrgenommen wie die Aussage des Vorstands, dass seit dem dritten Quartal keine Korrelation zwischen Kaufverhalten und Beschränkungsmaßnahmen festzustellen sei. Also doch nicht nur eine Modeerscheinung?

In seinem wikifolio LAS Invest ist die Aktie mit einem Depotanteil von 17 Prozent aktuell das Schwergewicht, obwohl er am Donnerstag einen kleinen Teil der Position mit einem Gewinn von 79 Prozent verkauft hat. Das schwerpunktmäßig aus „deutschen Aktien mit guten Fundamentaldaten“ bestehende Portfolio konnte seit Mitte 2019 eine Performance von 120 Prozent generieren. Der Maximalverlust wurde dabei bislang auf 22 Prozent begrenzt.

wikifolio-Trader Luitpold Spieß ( DerDenker ) zeigt sich in seinem jüngsten Kommentar zu Westwing ähnlich optimistisch: „Das Geschäftsmodell funktioniert nicht nur in Zeiten von Lockdown und Pandemie. Aktuell geht der Trend weg von den sogenannten ‚Stay at Home‘-Werten, doch das Wachstum vieler solcher Werte geht weiter. Ich denke auch ohne Pandemie kann Westwing aktuell 10 bis 20 Prozent wachsen.“ Das Unternehmen selbst geht für dieses Jahr sogar von einem Umsatzplus zwischen 18 und 27 Prozent aus.

In dem wikifolio Trend- & Newstrading Aktienwerte von Vincent Soltau ( Juliette ) ist die Westwing-Aktie ebenfalls sehr prominent vertreten. Der Trader ist hier seit Mitte des vergangenen Jahres durchweg investiert, wobei sich die Stückzahl laufend verändert. Rund um die Zahlenbekanntgabe stand er zunächst wieder auf der Käuferseite, um im Anschluss in die steigenden Kurse hinein weitere Gewinne mitzunehmen. Heute Morgen etwa verbuchte er bei seiner Transaktion Pluszeichen von 52 Prozent. Das aktive Management der Position passt zu der Strategie, die ausgewählten Aktien „nach News und Trendsignalen“ zu handeln. Das hat ihm seit Anfang 2017 eine beeindruckende Performance von gut 340 Prozent beschert. Zwischenzeitlich musste allerdings auch mal ein Drawdown von 45 Prozent verkraftet werden.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.