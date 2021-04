Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

Kritisch sieht das Trader Johannes Beckert ( TJB), der das wikifolio Brennstoffzelle – Wasserstoff verwaltet: „Plug Power is promising a lot, but a handful of questions cause me concern. The company has strategic issues, competition from electric batteries, and recent accounting issues that put financials into question. When you combine this with a sharp valuation, there is far more risk than reward in Plug Power.“ Er hält also angesichts der strategischen Schwierigkeiten, der Konkurrenz und jüngster Buchhaltungsprobleme das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie für nicht attraktiv.