Heißer Ritt mit windeln.de: Internetforen nehmen deutsche Pennystocks ins Visier

Und dann steigt diese Aktie plötzlich wie aus dem Nichts innerhalb weniger Tage um mehrere Hundert Prozent auf bis zu sieben Euro. Was war geschehen? Auslöser der Rallye waren reißerische Kommentare in bekannten Börsenforen, die zum Kauf des Pennystocks (und auch anderer Aktien mit geringem Börsenwert) rieten und windeln.de u.a. als „deutsche Gamestop“ beschrieben. Christian Scheid ( Scheid ) nutzte als erfahrener Trader den Hype und strich mit der Aktie in seinem wikifolio Special Situations Gewinne von bis zu 90 Prozent ein. Eine längere Haltedauer kam für ihn aber nicht in Frage: „Ich habe hier nur punktuell und sehr kurzfristig agiert und die Gewinne schnell wieder mitgenommen. Denn windeln.de macht seit Jahren mit durchwachsenen Geschäftszahlen und einer sehr angespannten Liquiditätslage von sich reden. Auch wenn windeln.de die jüngste Kursexplosion in Bezug auf die geplante Kapitalerhöhung zugutekommen dürfte, sehe ich auf dem erhöhten Niveau erhebliches Rückschlagpotenzial."

Mit dieser Prognose lag der Finanzjournalist dann ebenfalls goldrichtig. Der Kurs ist mittlerweile bis auf unter drei Euro abgesackt. Wer am Hoch eingestiegen ist, hat seinen Einsatz in kürzester Zeit mehr als halbiert, während die Initiatoren dieser „Jetzt alle diese Aktie kaufen“-Aktion sich wahrscheinlich längst eine goldene Nase verdient haben. Mittlerweile hat sich neben dem Unternehmen selbst („Aus operativer Sicht gibt es keine Erklärung für den Kurssprung“) auch die Finanzaufsicht BaFin zu Wort gemeldet. „Häufig dienen Chat-Gruppen in sozialen Netzwerken lediglich dazu, Anleger zum Kauf von bestimmten Aktien zu verleiten, damit die Absender von steigenden Kursen dieser Aktien profitieren“ heißt es dort.