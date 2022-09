wikifolio Aktien-Check: Smarter handeln dank Schwarmintelligenz

Tech-Aktien - die Anlegerfavoriten der letzte Jahre - haben in den letzten 12 Monaten deutlich stärker an Wert verloren als der Gesamtmarkt. Sind nun großartige Unternehmen zu günstigen Preisen zu haben oder haben sich die Aussichten der ehemaligen Lieblinge getrübt und es stehen sogar noch weitere Kursverluste an? Der ideale Zeitpunkt, um Tech-Aktien auf Herz und Nieren zu prüfen. Wir haben dafür 15 Unternehmen unterschiedlicher Größe aus Deutschland, USA und China ausgewählt, um so nicht nur Insights zu Einzelwerten sondern auch spannende Informationen über die gesamte Branche zu erhalten. Mit dabei sind unter anderem Amazon, Microsoft, Alphabet, Alibaba, Xiaomi, SAP und TeamViewer.