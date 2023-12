AI Gain_ST Short Seller

EU Short Selling Tracker - Reverse Strategie. AI Marktscanner, der Werte identifiziert, bei denen die Rechnung der Short Seller möglicherweise nicht aufgeht. Die Strategie ist Reverse-Short, ergo Long. Investiert wird mehrheitlich in Europäische Aktien (Inkl. UK und Schweiz. Vereinzelt können US Werte beigemischt werden. Keine Ausnutzung von Meme-Stock Momentum. Strategie ist hochspekulativ, da AI vs. Shortselling-Aktivisten. Die Haltedauer ist eher kurzfristig. Ziel ist es Gegenbewegungen auszunutzen und kleinere Gewinne mitzunehmen. Ausnahme sind Entwicklungen, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Short Seller ihre Positionen im Verlust schließen ("teuer nachkaufen")