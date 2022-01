Rakomo ETF ausgewogen thes.

Handelsidee

Die Idee bei diesem ETF Portfolio ist eine ausgewogene Investition in Large und Small-Caps weltweit.



Basisinvestment ist ein Investment in den MSCI World. Hier nutze ich den kostengünstigen Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF Acc. Dies wird ergänzt durch eine Small Caps Komponente, den MCSI World Small Caps ETF von ishares. Emerging Markets sollen einen Anteil von 20% am Gesamtportfolio haben. Hier setze ich auf den Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR. Das hilft, die Eurokomponente im Depot zu stärken. Dafür nehme ich minimal höhere Kosten in Kauf (0,20% gegenüber zB. 0,14% bei dem vergleichbaren Produkt von Lyxor.



Die Regionen USA und Europa decke ich nochmal durch eigene ETFs ab. Das führt natürlich zu einer gewissen Dopplung mit dem MSCI World. Dennoch möchte ich zumindest 5% in einen NASDAQ-100 ETF stecken und 5% in einen S&P Core ETF. Ergänzend gibt es dazu auch wieder eine Small Caps Komponente.



30% stecke ich in europäische ETFs; Basisinvestment ist eine Investition in einen STOXX 600 ETF. Dieses wird ergänzt durch eine Small Caps Komponente und als Referenz an die Heimat stecke ich nochmal 10% in einen DAX ETF.



Unter dem Strich erhält man ein zu 100% thesaurierendes Portfolio mit einer 50/50 Euro/USD Ausrichtung. 30% stecken in Small Caps um der tendenziell höheren langfristigen Rendite von Small Caps Rechnung zu tragen.

mehr anzeigen