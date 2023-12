Buy Write Based Passive Income

Die Handelsidee ist simpel: Das Startbudget wird komplett in Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF investiert. Die von dort zu erwartenden monatlichen Auszahlungen von rund 7-10% p.a. werden reinvestiert in Hochdividendentitel (Aktien oder ETFs) mit einer zum Kaufzeitpunkt vorliegenden Dividendenrendite von mindestens 5% oder mehr. Anlagestrategie ist dabei global, um von Ausgangszustand möglichst schnell eine möglichst hohe Diversifizierung zu erzielen in diverse Sektoren, Regionen und Währungen. Mit fortschreitender Diversifizierung soll eine immer stärkere Balance und damit Stabilität im Depot erreicht werden. Bei der Auswahl der Dividendentitel wird fokussiert, möglichst auf Werte zu setzen, die eine gute Stabilität aufweisen und deren Shareholdingstruktur zu 25% oder mehr durch institutionelle Investoren oder Individual Insiders geprägt ist.