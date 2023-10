Dieses Wikifolio basiert auf den Grundprinzipien des Value Investings. Der Fokus liegt dabei auf der Identifikation von Aktien, die ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bieten und sich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befinden. Das Ziel ist es, langfristigen Wert zu generieren, indem in Unternehmen investiert wird, die unterbewertet erscheinen und ein beträchtliches Wachstumspotenzial aufweisen. Es erfolgt dabei bewusst weder eine Sektor noch Branchenbegrenzung. Neben der Unterbewertung wird auch auf Unternehmen geachtet, die attraktive Gewinnmargen aufweisen. Der Investmenthorizont dieses Wikifolios ist weltweit ausgerichtet. Es wird in Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen investiert, um eine breite Diversifikation zu erreichen und das Risiko zu streuen. Darüber hinaus können auch Anleihen und Cash-Bestände in das Portfolio aufgenommen werden, um das Risikoprofil weiter anzupassen.