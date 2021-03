Swing and Daytrading

Handelsidee

Swing and Daytraiding

In diesem Wikifolio soll kurzfristiges Daytrading und Swingtrading betrieben werden.

Dabei kann auf das gesamte verfügbare Anlageuniversum zurückgegriffen werden.

Die Haltedauer der Positionen wird eher kurzfristig sein. In der Regel sollen Positionen nicht über Nacht gehalten werden um das Risiko von starken Kursschwankungen über Nacht auszuschließen zu können. In Einzelfällen kann jedoch mal eine Position über Nacht oder auch mehre Tage gehalten werden.

Es wird angestrebt eine hohe Handelsfrequenz umzusetzen, es wird aber auch Tage und ggf. Wochen geben an den kein Handel stattfinden wird.

Es können Hebelprodukte zum Einsatz kommen. Gehandelt werden soll sowohl LONG als auch SHORT je nach aktueller Marktlage.



Die Entscheidung für die Eröffnung und das Schließen einer Position soll vorwiegend anhand Markttechnischer Gesichtspunkte getroffen werden. Es können aber auch Positionen aufgrund anderer, der aktuellen Marktlage angepassten Strategien eröffnet und geschlossen werde. Ein Konsequent umgesetztes Risikomanagement soll ein wesentliches Element dieses Wikifolios sein. mehr anzeigen