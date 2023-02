FFVestor Saisonal

In dem Wikifolio-Zertifikat soll die Saisonalität gehandelt werden. Über die Saisonalität soll ein Zeitfenster, in dem gehandelt werden kann, bestimmt werden. Die exakten Ein- und Ausstiege sollen mit Hilfe der Technischen Analyse ermittelt werden. In dem Wikifolio-Zertifikat können Hebelprodukten gehandelt werden. Es soll eine kurz- bis mittelfristige Haltedauer angestrebt werden.