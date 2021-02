Future starts now

Handelsidee

Unsere Welt ist sich am Verändern. Haupttreiber sind die Digitalisierung, die Klimaveränderung sowie gesellschaftliche und politische Haltungen und Werte. Die Wirtschaft denkt noch immer stark in linearen und klar definierten Strukturen, auch in den Wertschöpfungsketten. Megatrends wie die Digitalisierung und die Globalisierung verändern jedoch nicht nur Kundenbedürfnisse, auch die Wertschöpfungsketten befinden sich im Umbruch. Disruptionen brechen lineare Abläufe auf und die Wertschöpfungsnetzwerke werden neu gestaltet.

Das Wikifolio beinhaltet Unternehmen und Branchen, die Veränderungen mitgestalten. Dabei sind nicht nur disruptive Aktien, sondern auch klassische Unternehmen im Fokus, um das Risiko zu minimieren und eine ausgeglichene Zusammensetzung zu erreichen. Die grossen Indexe sollen geschlagen werden, jedoch nicht um jeden Preis. Die aktive Differenzierung und Verlustbegrenzung sind entscheidende Werte im Portfoliomanagement. Entscheidungen werden aufgrund von Recherchen in Wirtschafts-, Börsen- und weiteren spezialisierten Medien gefällt sowie persönlichen Beobachtungen und Wertungen. Investiert wird in Aktien, ETFs und Fonds. mehr anzeigen