high quality performance - RG

Es ist beabsichtigt, die Investmentidee so einfach wie möglich zu halten. Mit der Auswahl einiger sorgfältig ausgewählten Aktientitel, soll langfristig eine überdurchschnittliche Rendite erzielt werden. Vor allem Unternehmen, die am Markt bereits erfolgreich ihre Produkte platziert haben und Wachstum aufweisen, gehören zur engeren Auswahl. Auch sollten diese Unternehmen regelmäßig Dividenden ausschütten, dies ist aber kein muss. Die Haltedauer soll überwiegend im langfristigem Bereich liegen. Falls Unternehmen in schwerwiegende Schwierigkeiten geraten sollten, bei dem das Risiko zu hoch wird, ist es beabsichtigt, die Aktie zu verkaufen. Fundamentale Kennzahlen, Insideraktivitäten, Firmenpräsentationen und Finanzberichte gehören zu Quellenbeschaffung. Aber auch das tägliche beobachten des Umfelds, spielt eine große Rolle.