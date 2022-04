Im Wikifolio "Investment Laboratory" soll der Handel basierend auf einem Dreierlei aus Strategien stattfinden. Das heißt für Strategie eins, es sollen immer drei ETF's mit jeweils einer Gewichtung von zehn Prozent mitinbegriffen sein um die Volatilität zu reduzieren und das Risiko zu streuen. Bei Strategie zwei sollen Aktien kurzfristig bis mittelfristig gehalten werden. Diese werden durch charttechnische Analyse festgestellt und bringen oftmals ein aus meiner Sicht hohes Maß an Wachstumspotenzial mit. Es sollen Unternehmen aus allen Teilen der Welt, auf allen Börsen, in allen Kategorien und in allen Geschäftsfeldern gehandelt werden können. Strategie drei beinhaltet Neben- und Spezialwerte mit geringer Volatilität, welche antizyklisch agieren und auch Bärenmärkten stabil Gewinne verzeichnen. Nach folgendem Motto handelt das Wikifolio "Investment Laboratory": "Konzentriere dich nicht darauf, Geld zu verdienen; konzentriere dich darauf zu bewahren, was du hast."