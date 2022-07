Long-Mid Focus and Trading

Das Fundament des Portfolios bildet eine vermögensbildende Weltportfolio-Strategie. Es wird hierbei das Ziel verfolgt möglichst diversifiziert den Aktienmarkt abzubilden und an der voraussichtlichen Steigerung des Marktes über einen langen Anlagehorizont zu profitieren. Deshalb sollen in diesem Teil ca. 50% des Portfolios investiert werden, mit einer Haltedauer von 10 Jahren+. Zu Beginn werden jedoch zuallererst 30% investiert und die anderen 20% über einen Zeitraum von 24 Monaten, um von dem Cost-Average-Effekt profitieren zu können. Der zweite Teil des Portfolios soll aus mittelfristigen Investments in verschiedene Anlageklassen bestehen, aber hauptsächlich durch ETFs. Dadurch soll eine breite Diversifizierung garantiert und eine stabile Rendite erzielt werden. Hier sollen ca. 30% des Portfolios einfließen, aber wie im ersten Teil auch erst 15% und die anderen 15% innerhalb der nächsten 24 Monaten. Der Anlagehorizont ist 3-5 Jahre. Grundsätzlich wird hier versucht mittelfristige Erwartungen abzudecken und auf gewisse Ereignisse reagieren zu können. Im dritten Teil wird ein kleiner Prozentsatz von max. 10% für reine spekulative Investments benutzt, um potenziell die Rendite zu erhöhen. Es werden hierbei auch Optionsscheine, Zertifikate oder Hebelprodukte verwendet. Das Ziel ist es, dadurch kurzfristig Profite zu erzielen und schnell auf Veränderungen am Markt zu reagieren. Der Anlagehorizont ist daher max. 1-2 Jahre. Der letzte Teil besteht aus einer Cash-Reserve von 10-20% des Portfolios. Mein Entscheidungsfindung und Analyse, welche dann zu einem getätigten Investment führt, besteht hauptsächlich aus einer fundamentalen Analyse und einer Abwägung von gewissen Entwicklungen auf den Markt und die Wirtschaft. Außerdem versuche ich die Stimmung an der Börse mit einzubeziehen, da es meiner Meinung nach ein wichtiger, nicht zu vernachlässigender, Faktor ist.