Handelsidee

Jeder kennt ihn und in den letzten Jahren ist eine Investition in ihn zu jedem Zeitpunkt eine gute Investition gewesen. Die Rede ist vom S&P 500 Aktienindex.

Mit einer durchschnittlichen Rendite von 8,2% pro Jahr auf die letzten 30 Jahre und einer durchschnittlichen Rendite von 11,3% in den letzten 10 Jahren ohne eingerechnete Dividenden ist er einer der am stärksten wachsenden Indizes auf dem Markt und ein sehr beliebter Index für Investoren aller Art.



Was hat aber der S&P 500 mit meiner Handelsidee E.I.R Invest für das Wikifolio zu tun?



Nun ja, Ziel der Strategie ist es, langfristig eine bessere Performance als der S&P 500 zu erreichen und gleichzeitig die Verluste in Korrekturphasen zu minimieren. Hierzu wird das Kapital zu 100% in ETFs investiert. Der Name E.I.R Invest steht für Investments in „Edelmetalle, Indizes und Rohstoffe“ und sieht Investments gezielt in diese vor, um gegenüber dem S&P 500 eine Outperformance zu erzielen. Hierzu verwende ich eine regelbasierte Strategie, welche anhand fundamentaler Daten, technischer Analyse sowie vor allem Saisonal wiederkehrender Muster die starken Phasen der Märkte ausnutzt und nur zu entsprechend starken Phasen in die Märkte investiert.



Den saisonalen Effekt „Sell in May“ kennt nahezu jeder, der an der Börse aktiv ist. Allerdings gibt es deutlich besser funktionierende Zyklen in Rohstoffen, Edelmetallen und Indizes. Die Strategie sieht vor, sich diese starken Zyklen zu Nutze zu machen.



Alle Investmententscheidungen erfolgen regelbasiert. Die Strategie wurde mittels Backtesting optimiert. Zeitweise können bis zu 100% des Depots zwischen den Investments in Cash sein.

