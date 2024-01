Worldwide Compounder

Dieses wikifolio soll weltweit in Aktien investieren, die über einen langen Zeitraum bewiesen haben, dass sie kontinuierlich wachsen und regelmäßig den Index schlagen (hier der S&P 500 als Vergleichsindex). Die Strategie beruht auf der Annahme, dass es sich bei Aktien, die über einen langen Zeitraum regelmäßig den Index schlagen, um Qualitätsunternehmen handelt und diese auch in Zukunft den Index schlagen können. Die Aktien in diesem wikifolio sollen langfristig gehalten werden. Bei starker Überperformance einzelner Werte soll ein Rebalancing vorgenommen werden.