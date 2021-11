Megatrends low market Cap

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

DIGITAL TURBINE DL-,0001

In den vergangenen zwei Jahren konnte Digital Turbine seinen Umsatz um ganze 74 % p.a. steigern! Der Gewinn je Aktie ist in derselben Zeit um über 200 % p.a. nach oben geschossen. Das Unternehmen hat in den letzten 12 Monaten mehr Geräte der Ignite-Plattform hinzugefügt als iPhones weltweit verkauft wurden. Und in den kommenden Jahren soll man Analysten zufolge noch stärker wachsen. So soll der Umsatz von zuletzt 0,31 Mrd. USD (GJ 2021) bis 2023 auf 1,57 Mrd. USD steigen! Die Marktgröße für Mobile Advertising beläuft sich dem Unternehmen zufolge auf 340 Mrd. USD!